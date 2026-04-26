Fans sicher: Hier findet heute "Ein sehr gutes Quiz" statt

Wo findet "Ein sehr gutes Quiz" statt? Diese Frage treibt am Sonntagabend kurz vor Showstart zahlreiche Fans des Formats von Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) um. Auf Reddit und X diskutierten die Zuschauer fieberhaft über den möglichen Drehort der Show. Auf Reddit kursierten bereits Fotos, die auf Schloss Bröllin im mecklenburgischen Fahrenwalde hinzudeuten schienen – und das noch knapp eine Stunde vor Beginn der Sendung.

Während ein Teil der Fans die Reddit-Fotos als eindeutigen Beweis wertete, blieben andere skeptisch. "Denke, es findet irgendwo in einem TV-Studio statt, ansonsten hätte schon einer Bilder von Ü-Wagen vor der Location gepostet, selbst wenn es indoor wäre", schrieb ein Nutzer auf X. Manche warteten noch auf eine Gewissheit, bevor sie sich auf den Weg machen würden: "Ich bräuchte jetzt ehrlich mal die Garantie, dass das da stattfindet, damit man weiß, ob man hinfahren kann", hieß es dort ebenfalls. Wieder andere zeigten sich von den angeblich kurzen Anfahrtswegen für das Moderatoren-Duo wenig begeistert: "Nervt mich, dass JK quasi direkt neben ihren Wohnorten #ESGQ machen, ganz schön faul irgendwie", schrieb ein weiterer Fan. Für ein wenig mehr Rätselraten sorgte derweil Produzent Thomas Schmitt, der auf X nur so viel verriet: "Schönste Location ever. #esgq"

Joko und Klaas, die seit vielen Jahren gemeinsam vor der Kamera stehen und sogar einmal "Wetten, dass...?" hätten übernehmen sollen, verbindet dabei weit mehr als nur eine professionelle Zusammenarbeit. Klaas beschrieb ihre Beziehung einmal im Stern als so eng, dass er sie eher als familiär bezeichnen würde als als bloße Freundschaft. "Wir sagen nicht 'beste Freunde', weil das zu wenig wäre", hatte er gegenüber dem Magazin erklärt.

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IMAGO / Gartner Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2024

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IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer

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© Joyn / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf mit Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"