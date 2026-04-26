Nach Stichelei: KDRS-Allstar Paco Herb enthüllt Sex-Blockade

Bei Kampf der RealityAllstars sorgt Paco Herb jetzt für einen echten Überraschungsmoment: Ausgerechnet der sonst eher zurückhaltende Realitystar packt in der Villa über sein Intimleben aus – vor laufenden Kameras und im Beisein seiner Mitstreiter. Auslöser ist ein harmloses Gespräch mit Yeliz Koc (32) über ihre kurze Dating-Phase, die nur zwei Wochen dauerte. Als Giuliana Farfalla (30) nachhakt, warum aus den beiden nie ein Paar geworden ist, schiebt Yeliz die Entscheidung auf Paco: Er habe einfach nicht gewollt. Damit nimmt das Gespräch seinen Lauf – und endet in einer sehr offenen Sex-Beichte.

Zunächst werfen sich die beiden im Scherz kleine Sticheleien zu. Als Giuliana vorschlägt, dass Paco Yeliz noch einmal den Hof machen könnte, blockt der Realitystar mit einem Spruch über ihren langweiligen Smalltalk ab. Sie lässt das nicht auf sich sitzen und kontert mit einer deutlichen Anspielung auf seine Performance im Bett. Paco schiebt hinterher, er wolle eigentlich gar nicht über sein Liebesleben reden, lästert dann aber selbst über eine "Seestern"-Nummer und witzelt, er habe bei ihr schon die stabile Seitenlage anwenden müssen. Yeliz setzt mit einem Kommentar über den "Rammler" nach und deutet damit einen besonders kurzen Sex-Akt an. Die anderen Kandidaten, darunter Cecilia Asoro (30) und Elena Miras (34), verfolgen das Ganze amüsiert – und genau in diesem Moment öffnet sich der 30-Jährige plötzlich ungewohnt ernst.

Als Cecilia den einstigen Frauenschwarm aufs Korn nimmt und sagt, er habe sie enttäuscht, kippt die Stimmung. Paco beschreibt, dass er mit 30 keine Lust mehr auf sein altes Dating- und Sexleben habe. Er fühle sich wie "eine ausgetrocknete Rosine" und erklärt, er habe jahrelang "geliefert" und sich in seiner wilden Phase vieles kaputt gemacht. Funktionell sei alles in Ordnung, betont der Realitystar, aber innerlich sehe das anders aus. Elena diagnostiziert ihm eine "Sex-Blockade", Cecilia rät ihm sogar zu einer Therapie. Der The 50-Gewinner erzählt, dass er keine Angst davor habe, weil er bereits einmal in Behandlung war, und fügt nachdenklich hinzu: "Wenn irgendwann die richtige Frau kommt, ist sie da." Yeliz zeigt sich im Anschluss beeindruckt von ihrem Ex-Flirt: "Gerade als Mann finde ich es sehr mutig, dass Paco so offen gesprochen hat."

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