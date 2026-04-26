Bushido und Anna-Maria stoppen Leihmutterschaftspläne

Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben ihre Familienplanung endgültig beendet. Das Paar, das gemeinsam acht Kinder hat, gab gegenüber Bild bekannt, dass es keine weiteren Kinder mehr bekommen wird. Besonders überraschend: Die beiden hatten konkrete Pläne für eine Leihmutterschaft in den USA. Zwei Leihmütter seien bereits eingeplant gewesen, und auch die Embryonen sollen im Ausland schon vorbereitet gewesen sein. Doch kurz vor dem entscheidenden letzten Schritt zog das Paar die Notbremse. Bushido brachte es auf den Punkt: "Es ist vorbei. Es reicht jetzt. Keine Kinder mehr."

Anna-Maria erklärte in dem Interview offen, warum sie sich gegen die Leihmutterschaft entschied: "Als wir das in Auftrag gegeben haben und wir startklar waren mit den Leihmüttern, kam mir immer mehr der Gedanke, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann." Sie habe sich gefragt, ob sie die Kinder einer Leihmutter genauso lieben könnte wie ihre anderen Kinder, und habe zu viele Zweifel gehabt – unter anderem, weil sie keinen Einfluss auf das Verhalten der Leihmütter während der Schwangerschaft gehabt hätte. Auch Bushido schilderte, wie es zur Entscheidung kam: Die beiden seien nach ihrer Krise "überschwänglich wie frisch zusammen" gewesen, hätten sich gegenseitig angestachelt und er selbst habe mit dem Wunsch nach weiteren Kindern "leicht übers Ziel hinausgeschossen". Organisatorisch war zu diesem Zeitpunkt bereits vieles in die Wege geleitet worden: Es habe mehrere Zoom-Calls mit einer Agentur in Los Angeles gegeben, das Paar sei in deren Datenbank aufgenommen worden und das ärztliche Gespräch sei bereits geführt gewesen. Kurz vor der ersten Zahlung habe man das Vorhaben dann gestoppt.

Bushido und Anna-Maria sind seit 2012 verheiratet und haben zusammen fünf Töchter sowie drei Söhne. Darunter sind auch Drillinge, die Anna-Maria im Jahr 2021 zur Welt brachte. Das Paar lebte zwischenzeitlich im Ausland, kehrte aber nach eigener Aussage im Dezember nach Deutschland zurück. Im Familienleben mit acht Kindern und Tieren sei der Alltag ohnehin mehr als ausgefüllt, wie Anna-Maria anschaulich beschrieb: "Wir haben 16 Uhr, und ich war heute noch nicht einmal mit einem Fuß raus aus der Küche."

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anna_maria_ferchichi Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub

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Instagram / anna_maria_ferchichi Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juni 2025