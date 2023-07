Oscar-Siegerin Michelle Yeoh hat nach 19 Jahren verheiratet!

Michelle Yeoh (60) ist unter der Haube! Erst vor wenigen Monaten hatte sich die Schauspielerin über ihren ersten Oscar freuen dürfen. Während der diesjährigen Academy Awards war sie mit dem Goldjungen als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Doch nicht nur in ihrem Beruf scheint es gut für sie zu laufen – auch privat könnte die "Everything Everywhere All at Once"-Darstellerin wohl nicht glücklicher sein: Michelle ist mit ihrem Jean Todt (77) verheiratet!

Das verrät jetzt der brasilianische Rennfahrer Felipe Massa (42) mit einigen Einblicken in die Zeremonie der Schauspielerin und dem ehemaligen Ferrari-Chef bei Instagram. Sowohl Michelle als auch ihr Jean strahlen bis über beide Ohren. Bei der Hochzeit waren jedoch nicht nur die engsten Vertrauten anwesend – auch Michelles Oscar durfte bei ihrer Vermählung wohl nicht fehlen.

Ein Foto verrät sogar noch weitere Details zur Beziehung der beiden: Kennengelernt hatten sich Michelle und Jean bereits im Juni 2004 in Shanghai. Nach nur anderthalb Monaten war der Franzose dann vor ihr auf die Knie gegangen. Nach 6.992 Tagen – also knapp 19 Jahren der Verlobung – kam es dann endlich zum großen Tag.

Instagram / massafelipe Michelle Yeoh und Felipe Massa, Juli 2023

Instagram / massafelipe Michelle Yeoh, Jean Todt und ihre Gäste während ihrer Hochzeit

Instagram / massafelipe Jean Todt, Michelle Yeoh und Felipe Massa

