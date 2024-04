Harrison Fords Frau Calista war bei erstem Treffen skeptisch

Calista Flockhart (59) erinnert sich an die Anfänge ihrer Beziehung zurück. Die Schauspielerin ist seit rund 13 Jahren mit Harrison Ford (81) verheiratet. Zum ersten Mal begegnet sind sie sich allerdings schon 2002. Der Filmstar stellte sich ihr damals bei den Golden Globes vor – und beeindruckte sie offenbar zunächst nur wenig. Calista hatte Blockbuster wie "Star Wars", an denen er mitwirkt hatte, nicht gesehen. Sie sei schließlich in einer kleinen Stadt ohne Kino aufgewachsen. "Mir war bewusst, wer Harrison Ford war, aber ich dachte nicht: 'Oh, das ist Indiana Jones.' Es war eher so: 'Das ist ein lasziver alter Mann und was macht er bei uns?'", lässt sie im Interview mit The Sunday Times Revue passieren.

Nachdem sich die beiden eine Weile unterhalten hatten, lud Harrison sie auf einen Drink ein. Während sie gemeinsam tanzten und schließlich bei ihm zu Hause landeten, hat es offenbar auch bei Calista gefunkt. Schließlich haben sie auch viele Gemeinsamkeiten und Hobbys, zum Beispiel das Lösen von Kreuzworträtseln. Außerdem verrät die 59-Jährige: "Ich mag es zu kochen und er mag es zu essen."

Der Altersunterschied von 22 Jahren habe in ihrer Beziehung nie eine Rolle gespielt. "Das stört mich nicht. Manchmal sage ich sogar: 'Wow, ich vergesse ständig, dass er 22 Jahre älter ist als ich'", plaudert die "Ally McBeal"-Darstellerin aus. Auch für Harrison ist das offenbar kein Problem. Er war schon von Anfang an hin und weg von seiner späteren Ehefrau. "Ich war nicht überrascht, dass ich mich verlieben konnte, und ich war auch nicht überrascht, dass ich es tat", hatte er 2003 im Interview mit Hello! betont.

Getty Images Harrison Ford und seine Frau Calista Flockhart bei den Emmys, Januar 2024

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Juni 2023

