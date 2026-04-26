Countrystar Riley Green feiert Seriendebüt in "Marshals"

Countrystar Riley Green (37) wagt sich in neue Gefilde: Der Musiker gibt sein Schauspieldebüt in der Yellowstone-Spinoffserie "Marshals", die montags auf Paramount+ ausgestrahlt wird. In mehreren Episoden der laufenden Staffel schlüpft er in die Rolle des ehemaligen Navy-SEALs Garrett, der auf der Ranch ankommt, um bei seinen Freunden Kayce Dutton und Cal Unterstützung zu suchen. Garrett trägt schwer an seiner Vergangenheit und erhofft sich, mit Hilfe der beiden endlich seine inneren Dämonen hinter sich lassen zu können. "Ich bin so aufgeregt, zum Cast von 'Marshals' zu stoßen. Am Set mit meinem Kumpel Luke Grimes zu sein, hat die Erfahrung noch unvergesslicher gemacht", erklärte Riley in einem Statement im Februar, berichtet US Weekly.

Wie es überhaupt zu der Rolle kam, erklärte der Sänger gegenüber dem Magazin People: Es sei ganz organisch entstanden, und zwar durch Luke Grimes, der inzwischen ein enger Freund von ihm geworden sei. "Er fängt gerade mit seiner Musikkarriere an, kam nach Nashville und hat dort Songs geschrieben. Ich habe versucht, ihm in dieser Welt ein bisschen zu helfen. Er meinte: 'Hey, du solltest mal das Schauspielen ausprobieren. Ich glaube, du wärst gut darin.' Ich hatte mir das ohnehin schon gedacht", so Riley. Vor den Dreharbeiten arbeitete er mit einem Schauspielcoach zusammen, der ihm riet, sich nicht zu sehr auf die Texte zu konzentrieren, sondern vor allem auf das zu reagieren, was der Gegenüber sagt. Dennoch sei die Rolle eine echte Herausforderung gewesen, wie Riley zugab: "Er hatte tiefe emotionale Probleme durch Dinge, die ihm in der Vergangenheit passiert waren. Wenn man das selbst nicht erlebt hat, verlässt man sich wirklich auf das Feedback der anderen im Raum."

Riley ist nicht der einzige Countrystar, der in "Marshals" zu sehen ist. Bereits in einer früheren Episode hatte Sängerin Ashley Cooke einen Gastauftritt und performte ihren Song "Next to You" in einer Bar-Szene. Für Riley selbst bedeutet das Schauspielern eine willkommene Abwechslung zu seinem Touralltag: "In meiner Musikkarriere gibt es, abgesehen vom Schreiben neuer Songs, eine gewisse Eintönigkeit – immer dieselben Songs spielen, Konzerte rauf und runter während einer Tour", erzählte er People. "Das hier ist jeden Tag etwas völlig Neues."

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Getty Images Riley Green bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville, 19. November 2025

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Getty Images Riley Green performt bei der Premiere von CBS’ "Marshals" im Autry Museum of the American West in Los Angeles

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Getty Images Riley Green mit seinen CMA-Auszeichnungen in der Presselounge der 59. CMA Awards in Nashville, 19. November 2025