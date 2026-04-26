KDRS-Allstars-Knall: Neue holen ausgerechnet sie zurück

Bei Kampf der RealityAllstars sorgen zwei Neuzugänge für frischen Wind in der Sala: Matthias Mangiapane (42) und Gino Bormann (38) sind endlich eingezogen – und das nicht ohne eine besondere Macht im Gepäck. Die beiden dürfen nämlich aus den bereits ausgeschiedenen Kandidaten eine Person auswählen, die in die Show zurückkehren darf. Ihre Wahl fällt auf Kader Loth (53), die damit ihr Comeback in der Sala feiert. Die Entscheidung, ausgerechnet sie zurückzuholen, begründet Gino so: "Kader ist halt für uns, sage ich mal, keine Bedrohung, weil sie ja eine von uns ist und man ja auch gut mit ihr kommunizieren kann."

Nicht alle freuen sich über die neuen und alten Gesichter. Besonders Maurice Dziwak (27) zeigt sich wenig begeistert von Matthias' Einzug. "Ich war mit Matthias bei der Abrechnung und dann hat er wirklich hinter meinem Rücken sehr, sehr unschöne Dinge gesagt. So zum Beispiel, dass ich aussehe wie so eine dickere schwangere Frau. Und das ist wirklich sehr herabwertend", betont er. Auch Sam Dylan (35) reagiert auf Ginos Einzug mit einer deutlichen Aussage: "Aber wie viele Schwule werden denn hier ranschifft", und stellt unmissverständlich klar: "Da brauchen wir nicht mehr." Die Entscheidung, Kader zurückzuholen, trifft hingegen bei Serkan Yavuz (33) auf wenig Freude – die beiden geraten in der Sala auch direkt wieder aneinander. "Da ist jetzt jemand dabei, der mich auf dem Kieker hat – Kader – und das hat sie auch schon mehrfach bewiesen, dass ich ihr ein Dorn im Auge bin", ärgert er sich.

Kader war erst vor Kurzem aus der Show ausgeschieden – und das auf ungewöhnliche Weise. Nicht eine klassische Abstimmung, sondern ein spezielles Spiel besiegelte damals ihr Schicksal in der Sala. Nun kehrt sie zurück und bekommt obendrauf noch eine eigene Sondermacht von Moderatorin Arabella Kiesbauer (57): Sie darf zusätzlich einen Allstar bestimmen, der gegen die restlichen ausgeschiedenen Kandidaten um seinen Verbleib in der Show spielen muss. Der Gewinner darf bleiben beziehungsweise in die Sala zurückkehren.

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