Bereit für Challenges: Auf diese Shows hat Roaya Soraya Lust

Roaya Soraya (35) hat noch lange nicht genug vom Realityfernsehen! Die Reality-Bekanntheit verriet jetzt im Promiflash-Interview, dass sie großes Interesse an neuen TV-Formaten hat. Dabei hat sie gleich mehrere Shows im Blick: "Ich habe auf einige Formate Lust – Forsthaus Rampensau, Beauty & The Nerd, also irgendwas mit Challenges", so Roaya. Hauptsache, es gibt Spiel, Spaß und vor allem jede Menge Action.

Besonders spannend: Die Influencerin würde sogar für ein Abenteuerformat nach Südamerika reisen. "Ich bin auch bereit, nach Kolumbien zu reisen mit ganz wenig Gepäck", erklärt sie im Interview. Dass es dabei turbulent werden würde, schließt sie nicht aus – im Gegenteil. "Es würde viel Drama geben, weil ich hasse Wasser. Ich hasse Dunkelheit, enge Räume. Ich hasse Tiere, Insekten. Ich hasse eigentlich alles", gibt sie lachend zu. Sollte nichts davon klappen, bleibt ihr immer noch die Option Social Media: "Wenn es passt, dann passt es und ansonsten mache ich weiter Social Media und bespaße die Leute online."

Zuletzt war Roaya gemeinsam mit Dilara Kruse bei der Kuppelshow #CoupleChallenge zu sehen, wo sie als Duo antraten. Mit ihren offenen und humorvollen Aussagen hat die Reality-Bekanntheit bereits in der Vergangenheit immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Dass sie sich auch in einem neuen Format keine Zurückhaltung auferlegen würde, macht sie in dem Interview mehr als deutlich.

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Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, Mai 2024

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Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, April 2025

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RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

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