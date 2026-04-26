So nah stehen sich Prinzessin Anne und Ex-Prinz Andrew

Prinzessin Anne (75) hält trotz des Epstein-Skandals weiter zu ihrem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) – und das, obwohl der Ex-Prinz von der Königsfamilie weitgehend gemieden wird. Laut einem Bericht der Daily Mail soll die Prinzessin regelmäßig Kontakt zu Andrew halten und sich um seine seelische Verfassung sorgen. Besonders deutlich wurde das über die Weihnachtsferien: Während die restliche Königsfamilie in Sandringham feierte, rief Anne ihren Bruder in Royal Lodge an, wo er sich abgeschirmt von der Öffentlichkeit aufhält. Laut Royal-Experte Richard Kay ist Anne nach wie vor um das Wohlbefinden ihres Bruders besorgt.

Die enge Bindung zwischen den beiden Geschwistern soll dabei tief verwurzelt sein. Laut Königshaus-Autorin Ingrid Seward übernahm Anne schon in ihrer Jugend eine Art Ersatzmutterrolle für den jüngeren Andrew. In ihrem 1995 erschienenen Buch "Royal Children" beschreibt Seward, wie Anne es genoss, die Mutter zu spielen und sich um das Baby zu kümmern. Trotz ihrer Zuneigung soll Anne die Entscheidung, Andrew seine Titel zu entziehen, mittlerweile jedoch für richtig halten – vor allem um weiteren Schaden von der Monarchie abzuwenden. Gleichzeitig soll sie sich intern sowohl beim König als auch bei Prinz William (43) für eine weniger harte Behandlung ihres Bruders starkgemacht haben. Royalexperte Richard Fitzwilliams erklärte der Daily Mail: "Sie war einst Andrew offenbar recht nah, obwohl sie sehr verschieden waren und ein Altersunterschied von zehn Jahren zwischen ihnen bestand." Inzwischen sei sie "angeblich entsetzt über das, was über sein Verhalten bekannt geworden ist."

Dass Andrew bei der übrigen Königsfamilie nicht vollständig in Vergessenheit gerät, zeigt auch der Besuch von Prinz Edward (62) über Ostern, der sich persönlich nach dem Befinden seines Bruders erkundigt haben soll – aus Sorge um dessen Gemütszustand infolge der Enthüllungen rund um die Epstein-Akten. "Edward und Anne machen sich Sorgen", zitiert die Daily Mail einen Insider. "Sie sind in erster Linie Familie. Sie wollen nicht, dass er vollständig abgeschnitten wird." König Charles (77) hingegen soll eine nüchternere Haltung einnehmen. Eine mit der Königsfamilie vertraute Quelle sagte der Daily Mail: "Die harte Realität ist, dass der König möglicherweise nie wieder mit Andrew sprechen wird." Die Spannungen zwischen den beiden Brüdern gehen dabei laut Berichten weit über den Epstein-Skandal hinaus und reichen bis in ihre Kindheit zurück.

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Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Anne beim Oster-Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 4. April 2010

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Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Anne in Windsor, April 2015

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London