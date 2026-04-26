Ryan Reynolds steht Blake Lively während Gerichtsdrama bei

Im laufenden Rechtsstreit zwischen Blake Lively (38) und ihrem It Ends With Us-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (42) hat sich Blakes Ehemann Ryan Reynolds (49) nun erneut klar und deutlich auf die Seite seiner Frau gestellt. In einem Auftritt bei "Today's Sunday Sitdown Live" mit Willie Geist sagte er: "Ich bin noch nie in meinem Leben so stolz auf meine Frau gewesen. Die Leute haben keine Ahnung, was wirklich vor sich geht. Ich bin noch nie so stolz auf jemanden mit diesem Maß an Integrität gewesen, der das mit sich trägt und in allem, was er tut, mit sich führt." Dabei befinden sich die beiden inmitten eines intensiven juristischen Verfahrens: Anfang April hatte ein Richter zehn von Blakes 13 Klagen gegen Baldoni abgewiesen, darunter auch den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Drei Klagen – unter anderem wegen Vertragsbruchs und Vergeltungsmaßnahmen – gehen weiter und sollen ab dem 18. Mai vor Gericht verhandelt werden.

Blake selbst meldete sich im April in ihren Instagram-Stories zu Wort und erklärte: "Das Letzte, was ich in meinem Leben wollte, war eine Klage. Aber ich habe diesen Fall eingereicht, wegen der weitreichenden Vergeltungsmaßnahmen, denen ich ausgesetzt war und weiterhin ausgesetzt bin, weil ich privat und beruflich ein sicheres Arbeitsumfeld für mich und andere eingefordert habe." Auch Ryans Sprecher ließ gegenüber Puck News keine Zweifel an der Haltung des Schauspielers: "Ja, Ryan war involviert – welcher Ehemann würde seine Frau und die Mutter seiner Kinder nicht unterstützen? Wenn überhaupt, hat Ryan das Gefühl, nicht wütend genug gewesen zu sein. Er glaubt leidenschaftlich an das grundlegende Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz frei von Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen." Baldonis 400-Millionen-Dollar-Gegenklage wegen Verleumdung gegen Blake und Ryan war bereits im vergangenen Juni abgewiesen worden. Baldoni selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Blake und Ryan lernten sich beim Dreh zum Film "Green Lantern" kennen und heirateten 2012. Seitdem gelten sie als eines der engsten Paare Hollywoods. Schon vor ihrer Hochzeit hatte Blake die Bedeutung ihrer Freundschaft betont: "Ich hatte noch nie so etwas wie die Freundschaft, die ich mit ihm hatte. Ich konnte ihn genauso mögen, wie ich ihn liebte", sagte sie gegenüber dem Magazin Marie Claire. Auch Ryan äußerte sich in diesem Sinne: "Wir mochten uns wirklich als Freunde. Jetzt mögen wir uns sogar noch mehr", erklärte er gegenüber Extra. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder, und Ryan machte bei "Sunday Sitdown Live" deutlich, was ihm im Leben am meisten bedeutet: "Meine Frau und meine Kinder sind alles. Das ist es. Wenn wir schließlich die Augen schließen, werden das die sein, die zählen."

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der New-York-Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

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Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

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Instagram / blakelively Ryan Reynolds und Blake Lively, Ehepaar