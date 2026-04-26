Emma Chamberlain kündigt unbestimmte Podcast-Pause an

Emma Chamberlain (24) zieht die Reißleine bei ihrem Erfolgsprojekt: Die Social-Media-Queen hat verkündet, dass ihr Podcast "Anything Goes" auf unbestimmte Zeit pausiert. In einem rund siebzehnminütigen YouTube-Video mit dem Titel "bittersweet" erklärte Emma ihren Fans, warum vorerst keine neuen Folgen mehr erscheinen werden. Auch wenn sie weiß, dass viele Hörer von der spontanen Nachricht überrascht sein dürften, beschreibt die Influencerin ihren Schritt nicht als traurig, sondern als aufregend – denn für sie fühlt sich die Entscheidung wie ein Neuanfang an.

In dem Video erzählt Emma offen, dass sie die Idee einer Pause schon länger mit sich herumgetragen habe. "Ich weiß nicht, wie lange sie dauern wird. Ich wünschte, ich hätte Antworten für euch, aber ich habe sie nicht", erklärt sie ihren Followern auf YouTube. Sie habe vor etwa einem Monat einen "Aha-Moment" gehabt und gemerkt, dass es Zeit sei, etwas zu verändern. Burn-out oder schlechte Laune seien aber nicht der Auslöser, betont sie. Vielmehr fühle sie sich durch den Schritt "wirklich inspiriert". Die Unternehmerin wolle sich neu strukturieren und ihr Arbeitsleben grundsätzlich überdenken: "Es liegt an mir, einen Schritt zurückzutreten, notwendige Änderungen vorzunehmen und dann wiederzukommen", erklärt sie. Ganz verschwinden wird Emma aber nicht. Sie deutet an, sich nun stärker auf ihren persönlichen YouTube-Kanal, Instagram und vor allem visuelle Formate zu konzentrieren, die schon immer ihre größte Leidenschaft gewesen seien.

Vor Kurzem feierte die Netz-Bekanntheit ihr Spielfilmdebüt in der Horror-Komödie "Forbidden Fruits", in der sie an der Seite von Lili Reinhart (29), Lola Tung (23), Alexandra Shipp (34) und Victoria Pedretti (30) vor der Kamera stand. Parallel treibt die Kalifornierin weiterhin ihr Kaffee-Label Chamberlain Coffee voran, das sie in den vergangenen Jahren zur eigenen Marke ausgebaut hat. Zudem hat sie mit dem Einrichtungsunternehmen West Elm eine eigene Möbel- und Wohnkollektion kuratiert. Emma teilt in Interviews und auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Alltag zwischen Moderedaktionen, Business-Meetings und entspannten Momenten zu Hause – und zeigt damit, wie stark ihr Leben inzwischen von kreativen Projekten und persönlichen Leidenschaften geprägt ist, die weit über das Podcaststudio hinausgehen.

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "Marty Supreme" im Samuel Goldwyn Theater: Emma Chamberlain in Beverly Hills, 8. Dezember 2025

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Getty Images Emma Chamberlain bei der Paris Fashion Week 2024

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Getty Images Emma Chamberlain, YouTuberin