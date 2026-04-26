Prinzessin Kate erhielt diese wichtige Lektion von der Queen

Queen Elizabeth II. (†96) wäre nun 100 Jahre alt geworden, und die britischen Royals ehren ihr Andenken zu diesem besonderen Geburtstag. Eine, die dabei ganz besonders mit der verstorbenen Monarchin verbunden ist, ist Prinzessin Kate (44). Über die Jahre hinweg entwickelte sie eine enge Beziehung zu ihrer Schwiegergroßmutter und lernte von ihr, wie sich eine royale Rolle mit Würde und Pflichtbewusstsein ausfüllen lässt. Die Lektionen der verstorbenen Monarchin sollen Kate bis heute geprägt haben. Laut der ehemaligen BBC-Royalkorrespondentin Jennie Bond, die sich jetzt gegenüber Mirror äußerte, hat sich die Prinzessin dabei stetig weiterentwickelt: "Die Prinzessin ist mittlerweile ganz sie selbst geworden und führt ihre Verpflichtungen auf ihre eigene Weise aus."

Jennie verriet dem Magazin: "Sie hat viel von der Queen darüber gelernt, wie würdevoll die Rolle ist, welche Verantwortung mit ihrem Status einhergeht und – vielleicht am wichtigsten – wie man lächelt und auf Tausende Fremde zugeht, für die diese kurze Begegnung unvergesslich bleibt." Dabei begegnete Elizabeth Kates Beziehung zu ihrem Enkel Prinz William (43) anfangs noch mit Zurückhaltung. Erst als sich zeigte, dass es sich um eine ernsthafte Partnerschaft handelte, wuchs ihre Zuneigung. Elizabeth soll Kate sogar mit einem Augenzwinkern Ratschläge im Umgang mit "eigensinnigen Ehemännern" gegeben haben. Im Laufe der Zeit übernahm Kate wichtige Patronate der Queen, darunter den Wimbledon-Tennisclub und die National Portrait Gallery, und begleitete sie bei offiziellen Terminen sowie auf royalen Reisen.

Abseits der royalen Pflichten verband die beiden Frauen aber auch eine tiefe Liebe zu den einfachen Dingen des Lebens. Kate selbst erinnerte sich laut Mirror zuvor daran, Elizabeth einmal ein selbstgemachtes Chutney zu Weihnachten geschenkt zu haben: "Ich bemerkte am nächsten Tag, dass es auf dem Tisch stand. Eine so einfache Geste hat mir so viel bedeutet." Auch was ihren Kleidungsstil angeht, orientiert sich die Prinzessin an Elizabeth: Sie trägt Schmuckstücke als Hommage an die Königin und setzt wie sie auf einfarbige Outfits sowie britische Traditionsmarken. Royal-Biograf Hugo Vickers fasste laut Mirror zusammen: "Wenn Catherine so weitermacht, ist sie die perfekte Königsgemahlin. Sie ist ein Star und der Schlüssel zur Monarchie."

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im November 2019

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Getty Images Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II. im Mai 2019

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