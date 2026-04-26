Für "Tomb Raider": Das rät Camilla Luddington Sophie Turner

Sophie Turner (30) übernimmt die Rolle der Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie für Prime Video – und eine prominente Vorgängerin hat bereits einen konkreten Tipp für sie parat. Camilla Luddington (42), die die Figur in drei "Tomb Raider"-Videospielen verkörpert hat, verriet People in einem exklusiven Interview ihren wichtigsten Ratschlag für die britische Schauspielerin: "Heizkissen." Denn die Dreharbeiten zur Videospielreihe hatten es in sich. "Ich habe damals eine Menge verrückter Sachen gemacht", so Camilla. Und weiter: "Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag immer so einen Muskelkater hatte. Ich bin sicher, dass sie bereits überall Heizkissen hat. Ja, ja. Heiße Bäder und Heizkissen."

Sophie wurde im September 2025 als neue Lara Croft besetzt und begann im Januar dieses Jahres mit den Dreharbeiten zur Prime-Video-Serie. Im März kam es allerdings zu einer unfreiwilligen Unterbrechung: Die Schauspielerin hatte sich eine leichte Verletzung zugezogen. Amazon MGM Studios bestätigte gegenüber People, dass die Produktion vorübergehend pausiert wurde, um ihr Zeit zur Erholung zu geben. Noch vor dem Zwischenfall hatte Sophie ihre Begeisterung für die Rolle öffentlich gemacht: "Sie ist so eine ikonische Figur, die für so viele Menschen so viel bedeutet – und ich gebe alles, was ich habe", erklärte sie in einem Statement. Und weiter: "Es sind riesige Fußstapfen, in die man treten muss, wenn man Angelina und Alicia mit ihren kraftvollen Darstellungen folgt."

Camilla selbst schlüpfte in der Videospiel-Trilogie zwischen 2013 und 2018 in die Rolle der Lara Croft und übernahm dabei auch aufwendige Motion-Capture-Stunts. Vor ihr hatten Angelina Jolie und Alicia Vikander die Figur auf der Leinwand zum Leben erweckt – in Kinofilmen aus den Jahren 2001, 2003 und 2018. Die neue Serienadaption stammt aus der Feder von Phoebe Waller-Bridge (40), bekannt als Schöpferin und Star der Serie "Fleabag". Einen Gastauftritt in der Show kann sich Camilla übrigens gut vorstellen – allerdings in einer ganz bestimmten Rolle: "Ich würde so gerne eine Böse spielen. Das wäre lustig, eine Schurkin zu sein, oder? Ja, das würde ich lieben", sagte sie gegenüber People. Ein Starttermin für die Serie steht bislang noch nicht fest.

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© Amazon Content Services LLC / Jay Maidment Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie

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Getty Images Camilla Luddington bei der Bafta Los Angeles Tea Party in Beverly Hills im Januar 2020

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Imago Angelina Jolie als Lara Croft in "Lara Croft: Tomb Raider", 2001