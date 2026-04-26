Calvin Steiner will sie: Ex Joanna versteckt sich beim Klo

Paukenschlag in der Villa von Match My Ex: Realitystar Joanna Lamprianidou erlebt ein frostiges Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund Calvin Steiner. Kaum betritt Calvin das Haus und begrüßt die anderen Kandidaten, sucht Joanna das Weite, damit er sie nicht sieht und huscht ins Bad. "Ich renne gerne vor meinen Problemen weg", erklärt sie im Einzelinterview. Tatsächlich versteckt sie sich hinter einem Vorhang, der eigentlich der Privatsphäre beim Klogang dient. Die beiden trennten sich erst vor wenigen Wochen, weshalb Joanna Distanz will.

Schließlich kommt es doch zu einer unterkühlten Begrüßung. Während Calvin so tut, als wäre nichts zwischen beiden vorgefallen, sprudelt es aus Joanna heraus: "Ja, wenn man seine Hände nicht bei sich lassen kann und danach mit einer anderen nach Hause geht, das ist crazy." Konkret wirft sie ihm Fremdknutschen und eine Nacht mit einer anderen vor: Ihr Ex belächelt ihre Vorwürfe: "Aber ich habe keinen Sex gehabt." Während Joanna den Reality-TV-Darsteller als "peinlich" bezeichnet, bleibt Calvin hingegen locker: "Ich habs mir schlimmer vorgestellt."

Doch damit nicht genug: Er schmiedet bereits Comeback-Pläne. "Dauert halt ein, zwei Tage, aber ich habe die dann, glaube ich, wieder", kündigt er in der Show an und legt nach: "Ich hab da Bock drauf, sie irgendwie wieder rumzubekommen." Ob ihm das gelingt? Wie tief der Konflikt sitzt, zeigt Joannas Blick zurück. "Calvin und ich haben uns in einer Datingshow kennengelernt, dann waren wir zusammen im Urlaub mit seiner Familie. Ich hatte immer das Gefühl, dass er versucht, mich runterzudrücken, damit er über mir steht. Ich habe mich dann von ihm distanziert", erzählt sie. Abschließend betont sie: "Er weiß, er hat Scheiße gebaut, aber tut so, als wenn nie was gewesen ist."

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CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Calvin Steiner, Joanna Lamprianidou und Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin Steiner, November 2025