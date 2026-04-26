Tränen: So herzlich hat Denise Mertens Sohn Juna empfangen

Patchwork-Leben bei Familie Merten: Juna, die gemeinsame Tochter von Henning Merten (35) und seiner Ex Anne Wünsche (34), ist zu ihrem Vater und seiner Frau Denise Merten (35) gezogen. Dort lebt auch Denises Sohn Ben – und der hat seine neue Stiefschwester offenbar mit offenen Armen empfangen. Wie das Ehepaar jetzt in seinem Podcast "Die Mertens ungefiltert" verriet, läuft das neue Zusammenleben in der Patchworkfamilie richtig gut an. "Wir sind alle happy, es läuft alles. Bis jetzt haben wir eine gute Struktur", schwärmt Denise.

Besonders Ben hat sich beim Willkommenheißen von Juna ins Zeug gelegt. "Mit Ben funktioniert auch alles richtig gut. Wie der Juna aufgenommen hat. Der hat Briefe geschrieben mit Herzlich Willkommen und hat ihr ein Ostergeschenk gebastelt", erzählt Henning im Podcast. Doch damit nicht genug: Laut Denise hat Ben in Junas Kinderzimmer außerdem eine Schale mit Pokémon-Karten aus seiner eigenen Sammlung gefüllt, um sie ihr zu schenken. "Er liebt seine Karten", betont sie. Zudem habe Ben ein Bild mit Herzen gemalt, auf dem die ganze Familie zu sehen ist: "Herzen und Juna, Ben, Mama und Papa. Also es war wirklich total süß." Henning zeigte sich davon sichtlich gerührt: "Ich habe das gesehen, mir sind die Tränen gekommen, weil ich das so krass fand."

Zwischen Anne und Henning ist die Lage allerdings alles andere als harmonisch. Die Influencerin hatte in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag, erklärt, warum sie ihren Umzug nach Mallorca ohne Juna antreten musste. "Ganz freiwillig war das leider nicht. Für mich fühlt sich das Ganze eher wie ein Machtspiel an: Henning hat mir von heute auf morgen gemeinsame Urlaube mit Juna verweigert, eine Grenzsperre erwirkt und ist vor Gericht gezogen, obwohl er selbst zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt hatte, auszuwandern", schrieb die Influencerin.

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Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025

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Imago Henning Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Roßlau, 02.08.2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026