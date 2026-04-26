Frisch getrennt: Megan Thee Stallion weint auf der Bühne

Tränen auf dem Broadway: Am Samstagabend, nur kurze Zeit nachdem die Sprecherin von Megan Thee Stallion (31) offiziell das Beziehungsende mit NBA-Star Klay Thompson bestätigt hatte, stand die Rapperin im New Yorker "Moulin Rouge!"-Musical schon wieder auf der Bühne – und ließ ihren Gefühlen freien Lauf. In Fanvideos, die sich auf X rasend schnell verbreiteten, ist zu sehen, wie Megan sich nach dem Applaus die Tränen aus dem Gesicht wischt, tief durchatmet und sich immer wieder zu ihren Mitspielern umdreht, die ihr aufmunternd zunicken. Das Ensemble rückt sichtbar enger zusammen, während Fans ihrer Bewunderung mit tosendem Applaus Ausdruck verleihen.

Privat steckt die Musikerin mitten in einer turbulenten Phase. Auf Instagram machte Megan in ihrer Story deutlich, wie tief der Schmerz sitzt: Sie warf dem NBA-Profi vor, sie betrogen zu haben, schrieb von Zeit mit seiner Familie, von einem gemeinsamen Zuhause – und davon, ihn auch in schwierigen Phasen seiner Basketballsaison bedingungslos unterstützt zu haben. Wer Megan kennt, weiß: Vertrauen und Loyalität sind für sie keine Verhandlungssache. Dass Klay beides gebrochen haben soll, macht das Liebes-Aus umso bitterer.

Und dennoch: Die Show geht für die 31-Jährige weiter. Megan hat die Rolle des Zidler in dem mit dem Tony Award ausgezeichneten Musical übernommen und steht noch bis in den Mai auf der Bühne. "Mit Liebeskummer arbeiten zu müssen, ist wirklich das Schlimmste", kommentierte ein User auf X – und sprach damit wohl das aus, was zehntausende Fans dachten. Doch genau das macht Megan gerade aus: Sie liefert, egal was kommt. Auf der Bühne, jeden Abend – auch mit gebrochenem Herzen.

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Getty Images Megan Thee Stallion feiert ihr Broadway-Debüt in "Moulin Rouge! The Musical"

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Instagram / theestallion Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Oktober 2025

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Imago Klay Thompson und Megan Thee Stallion bei der "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York, Juli 2025