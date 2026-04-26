15. Hochzeitstag: LeAnn Rimes spricht über Probleme

Eigentlich hatte LeAnn Rimes (43) Grund zum Feiern: Die Countrysängerin und ihr Mann Eddie Cibrian (52) sind seit 15 Jahren verheiratet. Doch der Hochzeitstag verlief dieses Jahr alles andere als unbeschwert. Auf Instagram meldete sich die Sängerin mit einem emotionalen Post zu Wort, in dem sie von ernsten Problemen im Familienkreis berichtete. "Wir konnten uns inmitten der Arbeit und einiger sehr angespannter, herzzerreißender Ereignisse zu Hause mit der Familie drei Tage Auszeit gönnen", schrieb sie dazu und postete Aufnahmen aus dem gemeinsamen Kurztrip nach Cabo San Lucas in Mexiko. "Es war ein anderer Jahrestag, einer voller Tränen und Sorgen, aber zwischendurch gab es Momente des Lachens und der tiefen Dankbarkeit für unsere Liebe."

Was genau hinter den "herzzerreißenden Dingen" steckt, ließ LeAnn offen. In ihrem Post betonte sie aber, wie viel ihr die Beziehung zu Eddie bedeutet: "Ich bin so dankbar, dass wir das zusammen erleben dürfen. Wir haben in unseren 15 Jahren als Mann und Frau so viel durchgemacht. Wir wissen, wie man schwierige Zeiten meistert, einander in Not beisteht und Probleme löst. Ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. 15 Jahre sind erst der Anfang." Eddie selbst meldete sich auf seinem Profil ebenfalls mit einem Beitrag zu Wort und teilte eine Bildmontage aus ihrem gemeinsamen Leben – mit den Worten: "Noch immer am Brennen nach 15 Jahren."

Dass die beiden überhaupt zusammengefunden haben, war von Anfang an mit Turbulenzen verbunden. Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten zum Lifetime-Film "Northern Lights" kennen – damals waren beide noch verheiratet. LeAnn war mit Koch Dean Sheremet zusammen, Eddie mit Brandi Glanville (53), bekannt aus "Real Housewives of Beverly Hills". Nachdem die Affäre publik wurde, folgten Trennungen, Scheidungen und massiver öffentlicher Gegenwind, vor allem für die Sängerin. Gegenüber Flow Space reflektierte LeAnn jüngst, dass sie sich damals wie eine "Zielscheibe" gefühlt habe. "Ich war auf beiden Seiten dieser Medaille – ich wurde auch betrogen, ich kenne dieses Gefühl", erklärte sie. Zu Brandi soll sich das Verhältnis inzwischen entspannt haben. 2011 gaben sich LeAnn und Eddie schließlich das Ja-Wort.

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Getty Images LeAnn Rimes und Eddie Cibrian, 2022

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Getty Images Eddie Cirbrian und LeAnn Rimes bei einer Fashion Show

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Getty Images Eddie Cibrian und Brandi Glanville, 2005

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