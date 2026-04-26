Wie Marilyn Monroe: So anders sah Melanie Müller damals aus

Melanie Müller (37) steht kurz vor ihrem großen Bühnen-Comeback – doch die Rückkehr der Reality-TV-Bekanntheit bleibt nach ihrem Hitlergruß-Skandal heftig umstritten. Während viele nun gespannt beobachten, wie sich die Blondine in der Öffentlichkeit präsentiert, wirft Promiflash einen Blick auf die Anfänge der Musikerin. Bevor Beauty-Operationen, Skandale und Negativschlagzeilen ihren Ruf prägten, machte Melanie nämlich ganz anders von sich reden: als Kandidatin in der dritten Staffel von Der Bachelor, in der sie um das Herz von Rosenkavalier Jan Kralitschka (49) kämpfte. Sie schaffte es sogar bis unter die letzten drei Frauen. Denn damals zog Melanie mit ihren knallroten Lippen, wasserstoffblonder Mähne und einem Look, der viele an Marilyn Monroe (†36) erinnerte, die Blicke der Zuschauer und des Protagonisten auf sich.

Was viele nicht wissen: Tatsächlich startete Melanies TV-Karriere sogar noch ein wenig früher. Bereits 2012 stand sie vor den Kameras, als sie in einer auf Mallorca gedrehten Wochenausgabe der Vox-Kochshow Das perfekte Dinner mitmischte. Nach ihrem Auftritt dort und in der Datingshow folgten weitere Formate, mit denen sich die heutige Schlagersängerin im Fernsehen etablierte. Der wohl unumstrittene Höhepunkt: ihr Einzug ins Dschungelcamp. Dort stellte die Leipzigerin ihre Durchhaltefähigkeit bei Ekelprüfungen unter Beweis und setzte sich im Finale schließlich gegen ihre Mitcamper durch. 2014 wurde sie zur Dschungelkönigin gekrönt und festigte damit ihren Status als Realitystar.

Bevor Melanie regelmäßig über die deutschen Bildschirme flimmerte, sah ihr Lebensweg jedoch ganz anders aus. Nach ihrer schulischen Laufbahn absolvierte sie zunächst von 2005 bis 2009 eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und Barkeeperin und arbeitete in der Gastronomie. Später wechselte sie in den Erotikbereich: Unter dem Pseudonym Cataleya Young stand sie als Erotik-Fotomodell vor der Kamera und war zeitweise als Escort tätig. Unter dem Namen Scarlet Young wirkte sie zudem in mehreren Pornofilmen einer Schweizer Produktionsfirma mit. Auf Mallorca arbeitete Melanie außerdem als Prostituierte. Erst danach schlug sie mit ihren TV-Auftritten einen neuen Weg ein, der sie vom vermeintlichen Marilyn-Monroe-Zwilling zur umstrittenen, aber festen Größe im deutschen Reality-TV-Kosmos machte.

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Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Jahr 2014

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Getty Images Melanie Müller, Sängerin

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Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im August 2014