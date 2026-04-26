Anna-Carina Woitschack rührt krebskranken Papa zu Tränen

Ein besonders bewegender Moment spielte sich jetzt in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF ab: Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) stand mit ihrem neuen Song "Dieses Gefühl" auf der Bühne – und hatte dabei zwei ganz besondere Gäste im Schlepptau. Ihre Eltern verfolgten den Auftritt live im Publikum. Als die Kamera auf ihren Vater Wendolin schwenkte, war die Rührung deutlich zu sehen: Der 81-Jährige kämpfte mit den Tränen. Gastgeber Giovanni Zarrella sprach Anna-Carina direkt darauf an und fragte, wen sie mitgebracht habe. "Ich habe meine lieben Eltern dabei", antwortete der Schlagerstar. "Die sind schon ganz aufgeregt seit vielen Wochen", verriet sie weiter.

Dass Wendolin seiner Tochter an diesem Abend live zujubeln konnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Puppenspieler kämpft gegen Lymphdrüsenkrebs, die Diagnose erhielt er im Sommer 2024. Zwei Chemotherapien schlugen nicht an. Erst eine spezielle Antikörpertherapie brachte den ersehnten Wendepunkt. Im vergangenen August berichtete Anna-Carina gegenüber Bild erleichtert: "Körperlich geht es meinem Papa inzwischen deutlich besser, er hat auch wieder etwas zugenommen. Und auch mental geht es ihm gut – die Fortschritte durch die Therapie geben ihm spürbar neue Kraft und Zuversicht." Dass Anna-Carina überhaupt in der Show auftreten konnte, war eine kleine Ausnahme: Eigentlich hält sie sich gerade für die Tanzshow "Let's Dance" fit und nahm sich für den Abend extra frei.

Die Sendung stand diesmal unter dem Motto "Party pur" und bot neben dem rührenden Moment auch ein beeindruckendes Staraufgebot. Sarah Engels (33), Beatrice Egli (37), Maite Kelly (46) sowie Spice-Girl-Legende Melanie C. (52) standen ebenfalls auf der Bühne. Auch der Graf von Unheilig und die Prinzen sorgten für Stimmung in der Live-Show.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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Imago Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026