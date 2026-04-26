Rapper Xzibit gesteht Steuerschulden in Millionenhöhe

Mitten in seinem laufenden Scheidungsverfahren hat Rapper Xzibit (51) nun seine Finanzen offengelegt – und die Zahlen sind alarmierend. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, verdient der 51-Jährige zwar rund 66.500 Dollar im Monat, steckt aber gleichzeitig tief in der Klemme: Dem Staat Kalifornien schuldet er mehr als 400.000 Dollar an Steuern, während der US-Fiskus IRS weitere rund 900.000 Dollar von ihm fordert. Zusammen summieren sich seine Steuerschulden damit auf rund 1,3 Millionen Dollar. Hinzu kommen über 1,4 Millionen Dollar an persönlichen Schulden sowie rund zwei Millionen Dollar an Firmenschulden.

Trotz seiner Einnahmen belaufen sich Xzibits monatliche Ausgaben laut den Unterlagen auf rund 23.500 Dollar. Er betont außerdem, dass sein Einkommen aus dem Jahr 2025 – das aus Tourneen und der Promotion eines neuen Albums stammte – künftig so nicht mehr zu erwarten sei. Auf dieser Grundlage argumentiert er, dass seine Noch-Ehefrau Krista Joiner, die er auf ein monatliches Einkommen von rund 12.800 Dollar schätzt, nach der endgültigen Scheidung keinen weiteren nachehelichen Unterhalt erhalten sollte. Derzeit zahlt er ihr noch vorübergehenden Unterhalt. Für den gemeinsamen Sohn Gatlyn kommen monatlich rund 5.145 Dollar Kindesunterhalt dazu, das Sorgerecht teilen sich beide. Was das gemeinsame Eigentum angeht, möchte Xzibit einen Chevy Bel Air von 1957 behalten, während Krista einen Jeep Wrangler von 2015 fahren würde. Der Scheidungsprozess soll noch in diesem Monat vor Gericht gehen.

Xzibit und Krista hatten im November 2014 geheiratet, bevor sie sich 2021 trennten. Krista hatte in der Vergangenheit rechtliche Schritte eingeleitet und gefordert, dass Xzibit monatlich über 28.000 Dollar an sie und Gatlyn zahlen solle, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den sie während der Ehe gewohnt waren. Dabei hatte sie angegeben, sich nicht mehr in der Lage zu sehen, ihre Rechnungen oder die Miete für ein Haus mit vier Schlafzimmern zu bezahlen.

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Kevin Winter / Getty Images Xzibit auf einer Premiere im Juni 2017

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Getty Images Xzibit, Dezember 2018

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Getty Images Krista Joiner und Xzibit bei der Premiere von "The Defiant Ones", 2017