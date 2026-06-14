Ehe mit Spencer: Vogue Williams spricht über größten Fehler

Vogue Williams (40) sorgt bei ihrem Auftritt in der neuen Staffel von "Celebrity Gogglebox" für einen ganz persönlichen Moment: Vor laufenden Kameras plaudert die Realitybekanntheit mit ihrer Podcast-Freundin Joanne McNally über Geld, Rollenbilder – und ihren größten Fehler in der Liebe zu Spencer Matthews (37). "Als ich mit Spencer zusammenkam, bestand ich darauf, meinen Anteil zu bezahlen, und acht Jahre später ist es eines meiner größten Bedauern, dass ich für alles 50 Prozent bezahlt habe", erklärt die Irin. Während sich die beiden Frauen bei Sushi durch die TV-Highlights der Woche zappen, wird schnell klar: Über Geld spricht Vogue heute deutlich entspannter – und mit einer großen Portion Selbstironie.

Joanne lässt sich mit einer schlagfertigen Reaktion nicht lange bitten: "Du wolltest einen Standpunkt setzen und hast dich damit selbst in deinen feministischen Fuß geschossen." Vogue lacht und ergänzt: "Ich dachte nicht, dass ich acht Jahre später noch hier wäre", woraufhin Joanne trocken antwortet: "Ich glaube, das dachte niemand!" Nicht das erste Mal, dass Vogue offen über ihre Ehe spricht: Im Podcast "My Therapist Ghosted Me" erklärte sie zuletzt auch, warum sie nach ihrer Heirat den Nachnamen Matthews nicht annehmen wollte. Ihr Mann habe immer wieder darum gebeten, doch sie bleibe dabei: "Ich liebe meinen Namen, Vogue Williams." Spencer erwidert darauf stets, dass sie eigentlich gar nicht Vogue Williams heiße – womit er rechtlich gesehen sogar recht habe, wie sie selbst zugab. Denn offiziell trägt sie den Nachnamen Wilson, den sie mit 17 Jahren angenommen hatte, als ihre Mutter den Unternehmer Neil Wilson heiratete. Ihre drei gemeinsamen Kinder Theodore, Gigi und Otto tragen hingegen alle den Nachnamen Matthews.

Vogue und Spencer lernten sich Anfang 2017 beim Dreh der Channel-4-Show "The Jump" in Österreich kennen. Die Moderatorin hielt Spencer aufgrund seines Rufs aus der Realityshow "Made in Chelsea" zunächst für einen Frauenschwarm ohne ernste Absichten. Doch dann entwickelte sich eine Liebesgeschichte. Spencer machte ihr im Februar 2018 während einer Aufführung von "Der König der Löwen" einen Antrag. Geheiratet haben die beiden wenige Monate später auf dem Familienanwesen Glen Affric Estate in Schottland. Schöne Zeiten wechselten sich in ihrer Ehe aber auch mit schwierigen Phasen ab: Spencer kämpfte zeitweise mit Alkoholproblemen, was die Beziehung auf eine harte Probe stellte. Vogue ist inzwischen erneut schwanger – das Paar erwartet gemeinsam sein viertes Kind.

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Getty Images Vogue Williams 2026

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026