Jack Quaid verrät: So besonders war die Hochzeit mit Claudia

Zwei Monate nach seiner Hochzeit spricht Jack Quaid (34) erstmals öffentlich über seinen großen Tag – und gerät dabei regelrecht ins Schwärmen. Bei einem Auftritt in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" präsentiert der Schauspieler stolz seinen Ehering vor der Kamera und verkündet begeistert: "Es ist passiert! Ich bin so glücklich darüber!" Seine Frau Claudia Doumit (34) lernte er am Set der Erfolgsserie "The Boys" kennen. Da die Schauspielerin aus Australien stammt, fand die Hochzeit im April dort statt. "Es war unglaublich", schwärmt Jack gegenüber Host Jimmy Kimmel (58) und ergänzt: "Es hat wirklich viel Spaß gemacht."

Der Hollywoodstar erklärt in der Sendung, dass sie unbedingt Claudias Wurzeln in die Trauung einfließen lassen wollten. Die Schauspielerin, die italienische und libanesische Wurzeln hat, brachte dafür eine Tradition aus der libanesischen Seite ihrer Familie mit ein. Gleich zu Beginn des Empfangs marschierte ein Mann mit großer Trommel voran, die Musik erklang und plötzlich hoben Claudias Verwandte das Brautpaar auf ihre Schultern. "Es war unglaublich. Die Amerikaner waren sehr verwirrt, aber total dabei", erzählt Jack. Die Gäste waren so aufgeheizt, dass das Paar sie regelrecht bitten musste, sich überhaupt noch zum Dinner zu setzen.

Neben dem kulturellen Programm sorgten auch seine Kollegen aus "The Boys" für einen unvergesslichen Moment: Die Crew führte beim Anschneiden der Hochzeitstorte einen langjährigen Set-Scherz fort, bei dem jemand zu einem falschen Zeitpunkt lautstark mit "Happy Birthday" überrascht wird. "Es war fantastisch. Ich bin diesen Menschen so dankbar", so Jack. Das absolute Highlight des Abends war jedoch ein mechanischer Bulle – und selbst Claudia bestieg das Gerät im Brautkleid. "So viele Leute haben es gemacht, ich habe es gemacht. Ich habe irgendwie meine Hose nicht zerrissen. Es war wunderbar", berichtet er lachend.

Kennengelernt hatten sich die beiden am Set der Erfolgsserie "The Boys": Während Claudia dort Victoria Neuman verkörperte, war Jack als Hauptfigur Hughie Campbell zu sehen. Seit Juni 2022 sollen die Schauspieler ein Paar sein. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich feierten sie bei den Oscars 2024. Am 18. April gaben sie sich schließlich im australischen Braidwood im Bundesstaat New South Wales das Jawort. Für die Feier sollen auch Jacks berühmte Eltern, Meg Ryan (64) und Dennis Quaid (72), eigens nach Australien gereist sein, um den besonderen Tag mit dem Brautpaar zu feiern.

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Imago Jack Quaid und Claudia Doumit bei der Preview zu "The Boys" Staffel 3 in Sydney, 7. Juni 2022

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Getty Images Jack Quaid und Claudia Doumit, 96. Academy Awards in Hollywood

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Getty Images Der "The Boys"-Cast, 2024

Getty Images Jack Quaid und Claudia Doumit, März 2025