Travis Barker & Kourtney erlitten vor Sohn Rocky Fehlgeburt

Kourtney Kardashian (47) und Travis Barker (50) haben erstmals öffentlich über eine Fehlgeburt gesprochen, die sie vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rocky erlitten haben. In einer neuen Hulu-Dokumentation über den Blink182-Schlagzeuger geben die beiden einen tiefen Einblick in eine der schwersten Zeiten ihrer Beziehung. Die Weltpremiere des Films "Travis Barker: Love Is Louder Than Fear" fand am 13. Juni auf dem Tribeca Film Festival statt. Bereits etwa sechs Monate nach dem Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2021 wurde Kourtney schwanger – mit einem Mädchen, dem sie den Namen Tulip geben wollten. Beim Arzttermin im dritten Monat stellte sich heraus, dass das Baby keinen Herzschlag mehr hatte. "Als wir das Baby verloren, waren wir am Boden zerstört", sagt Kourtney in der Dokumentation laut Us Weekly und fügte hinzu: "Wir haben tagelang geweint."

Nach diesem Schicksalsschlag versuchten die beiden, auf künstlichem Weg schwanger zu werden. Kourtney unterzog sich in nur acht Monaten fünf IVF-Behandlungen, bevor das Paar beschloss, eine Pause einzulegen. Diese Auszeit sollte sich als Wendepunkt erweisen: Auf natürlichem Weg wurde Kourtney mit Sohn Rocky schwanger, der im November 2023 gesund zur Welt kam. Der Hulu-Dokumentarfilm, in dem das Paar diese Erlebnisse nun erstmals so offen schildert, ist ab dem 13. August auf Hulu zu sehen.

Kourtney und Travis hatten im Mai 2022 geheiratet. Die Unternehmerin bringt drei weitere Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (43) in die Familie ein. Travis ist seinerseits Vater von einem Sohn und einer Tochter aus seiner Ehe mit Shanna Moakler (51) sowie eine Vaterfigur für Moaklers Tochter Atiana (27). Rocky ist das erste gemeinsame Kind des Paares. Wie stark die Liebe von Travis und Kourtney ist, spiegelte auch der vierte gemeinsame Hochzeitstag, den die beiden im vergangenen Monat feierten. "Kourtney scheint immer noch sehr glücklich mit Travis zu sein. Er ist sehr vernarrt in sie, macht ihr ständig Komplimente und schenkt ihr Aufmerksamkeit", berichtete eine Quelle über die beiden laut People.

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Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2024

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Baby Rocky im September 2025

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