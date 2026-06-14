Günther Jauch rettet Schlösser und erhält Verdienstorden

Für seinen jahrelangen Einsatz zur Rettung historischer Bauwerke in Potsdam ist Moderator Günther Jauch (69) jetzt mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke überreichte dem bekannten TV-Gesicht die höchste Auszeichnung des Landes am Freitag in der Potsdamer Staatskanzlei – gemeinsam mit zwölf weiteren Personen, die sich in besonderer Weise um das Land verdient gemacht haben. Unter den weiteren Geehrten befanden sich unter anderem der Holocaust-Überlebende Richard Fagot und die ehemalige Bahnvorständin Daniela Gerd tom Markotten. Günther zeigte sich laut dem Tagesspiegel sichtlich bewegt: "Ja, ich habe mich gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe", sagte er. "Vor allen Dingen waren da Menschen mit dabei, die den Orden bekommen haben, wo man sich schon sehr freuen kann, dass man in deren Gesellschaft ausgezeichnet worden ist."

Bei der Verleihung ließ der 69-Jährige auch einen humorvollen Seitenhieb auf seine übrige Preissammlung nicht aus. Im Vergleich zu Fernsehpreisen habe der Orden einen "unschätzbaren Vorteil", erklärte er. Die Trophäen aus seiner TV-Karriere beschrieb Günther als "besonders schwer, besonders unförmig und auch zuweilen von der Ästhetik her relativ umstritten". Die Konsequenz: "Die landen im Allgemeinen bei mir in der Garage oder im Keller." Den Landesverdienstorden sieht er dagegen positiver – er sei "ein sehr, wie soll ich sagen, preußisch zurückhaltend gehaltener Orden, und der muss das Dunkel des Kellers nicht fürchten", berichtet der Tagesspiegel.

Günther engagiert sich seit Langem als Mäzen für den Erhalt von Potsdams historischem Erbe. Mit großzügigen Spenden unterstützte er unter anderem die Sanierung des Belvedere auf dem Pfingstberg sowie der Neptungrotte im Park Sanssouci. Bereits 2002 beteiligte er sich maßgeblich an der Finanzierung des Wiederaufbaus des Fortunaportals auf dem Alten Markt – ein Projekt, das als Startschuss für die spätere Wiedererrichtung der Stadtschlossfassade gilt, in der seit 2014 der Brandenburger Landtag tagt. Der Moderator lebt seit rund 30 Jahren in Potsdam. "Das ist jetzt dann doch schon gute 30 Jahre lang, und da können alle anderen Orte nicht mithalten", so Günther, der in Münster geboren wurde. Neben seiner Wahlheimat besitzt er außerdem ein Weingut an der Saar in Rheinland-Pfalz.

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Imago Günther Jauch beim Schwarz Ecosystem Summit in Berlin, 2025

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Getty Images Günther Jauch, Moderator