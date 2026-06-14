Barbara Palvin betont ihren Babybauch bei WM-Spiel mit Dylan

Barbara Palvin (32) und ihr Ehemann Dylan Sprouse (33) haben sich gemeinsam das FIFA-WM-Spiel zwischen den USA und Paraguay im SoFi Stadium in Los Angeles angeschaut – und dabei zog vor allem Barbara alle Blicke auf sich. Das Supermodel zeigte seinen wachsenden Babybauch in einem langen schwarzen Maxirock und einer hochgeschlossenen Jacke, die sie unterhalb der Brust offen ließ und so ihrem Bauch etwas Luft gönnte. Dylan erschien im komplett schwarzen Look an ihrer Seite – ein langärmeliges Hemd, Anzughose und Schnürschuhe.

Im Stadion waren die beiden aber bei Weitem nicht die einzigen prominenten Gäste. Auch David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) verfolgten das Spiel von den Rängen aus, ebenso wie Tom Cruise (63). Paris Hilton (45) feuerte das US-Team in Cutout-Jeans an, und Sofia Vergara (53) sowie Owen Wilson (57) wurden ebenfalls am Spielfeldrand gesichtet. Das Spiel selbst endete mit einem klaren 4:1-Sieg für Team USA gegen Paraguay. Laut Berichten erwartet das Paar seinen Nachwuchs irgendwann im Spätsommer dieses Jahres.

Hinter Barbaras strahlendem Auftritt steckt allerdings auch eine schwere Zeit. Kurz bevor sie im Mai 2026 in Cannes stolz ihren Babybauch zeigte, machte sie öffentlich, dass sie jahrelang unter starken Schmerzen, Erschöpfung, unregelmäßigen Blutungen und schlaflosen Nächten gelitten hatte. Erst nach vielen Beschwerden bekam sie die Diagnose Endometriose und ließ sich im Juni 2025 operieren. In einem ausführlichen Instagram-Post im August 2025 schrieb sie: "Ich bin seit Jahren mit den Schwierigkeiten umgegangen, die mit meiner Periode einhergehen können. Erschöpfung, starke Schmerzen, starke und unregelmäßige Blutungen, schlaflose Nächte auf dem Badezimmerboden. Ich dachte, das ist eben einfach so bei mir."

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Backgrid Barbara Palvin und Dylan Sprouse, Juni 2026

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Backgrid Barbara Palvin, Juni 2026

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Getty Images Barbara Sprouse und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Festival de Cannes

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