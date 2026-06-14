Joelina Drews und ihr Adrian sind sich bei Kindern uneinig

Beim Thema Babyplanung gehen Joelina Drews (30) und ihr Freund Adrian momentan noch nicht ganz im Gleichtakt. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte ließ das Paar, das seit fast sechs Jahren zusammen ist, jetzt tief in seine Zukunftspläne blicken. Während Adrian auf die Frage nach dem nächsten großen Lebenstraum ohne zu zögern "Kinder!" antwortete, reagierte Joelina auf ganz eigene Weise: Die Sängerin hielt lachend ihre ringlose Hand in die Kamera – eine unmissverständliche Botschaft, dass für sie die Hochzeit kommen muss, bevor es Nachwuchs geben kann.

Kinder kann sich Joelina durchaus vorstellen – nur eben noch nicht sofort. Gegenüber Bunte erklärte sie: "Ich habe gesagt, Kinder brauchen jetzt noch so zwei, drei Jahre, weil ich möchte mich jetzt gerade auf meine Karriere konzentrieren." Ihr Adrian hingegen würde am liebsten keine Zeit verlieren. Er schwärmt sogar offen von einer Großfamilie: "Boah, ich hätte schon Bock auf Kinder", gestand er. Für ihn bedeutet das wohl: erst einmal auf Ringsuche gehen.

Joelina ist die Tochter von Schlagersänger Jürgen Drews (81). Ihre Beziehung mit Adrian hatte sie im August 2021 öffentlich gemacht. Die beiden hatten sich bei einer Songwriter-Session kennengelernt. Jürgen und seine Frau Ramona haben in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich Enkelkinder wünschen.

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Getty Images Adrian Louis und Joelina Drews im September 2022

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Getty Images Joelina Drews und Adrian Louis im April 2022

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Getty Images Ramona, Jürgen und Joelina Drews, 2011