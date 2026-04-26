Vor "Bares für Rares": Horst Lichter dachte ans Karriereende

Horst Lichter (64) ist heute als das Gesicht von Bares für Rares nicht mehr wegzudenken – doch kurz bevor die Erfolgsshow im ZDF startete, dachte der Moderator ernsthaft daran, seine gesamte TV-Karriere an den Nagel zu hängen. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (52) blickte Horst jetzt offen auf eine besonders schwere Phase seines Lebens zurück: den Tod seiner Mutter. Nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war, wich er ihr bis zu ihrem Tod nicht von der Seite. "Als ich meine Mutter begleitet habe, beim Entdecken des Krebses bis zum Tod, da war ich die Monate bei ihr", erklärte er.

Diese Zeit habe ihn dazu gebracht, seine Prioritäten grundlegend zu überdenken. Obwohl er als TV-Koch äußerst erfolgreich war, sei er mit seiner damaligen Situation nicht glücklich gewesen. Also zog er die Reißleine – und zwar konsequent: "Danach habe ich gesagt: Das ist jetzt gut, ich kündige alles!" Insgesamt fünf Verpflichtungen warf er kurzerhand über Bord. Nur ein einziges Projekt behielt er: den Piloten zu "Bares für Rares". Selbst der damalige Intendant habe nicht daran geglaubt, erinnerte sich Horst. Der habe zu ihm gesagt: "Horst, komm! Trödel funktioniert nicht im Fernsehen." Doch der Moderator vertraute seinem eigenen Instinkt und machte weiter.

Seit 2013 läuft "Bares für Rares" nun bereits seit über zehn Jahren im ZDF und gehört zu den meistgesehenen Formaten des Senders. Horst Lichter war in den 1990er Jahren zunächst als Fernsehkoch bekannt geworden, bevor er sich mit der Trödelshow neu erfand. Horst hat aber längst gezeigt, dass er nicht nur vor der Kamera anpackt. Vor zwei Monaten präsentierte er auf Instagram stolz seinen Dienstausweis der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen. "Endlich hab’ ich meinen Dienstausweis", schrieb er zu dem Foto. Dazu machte er klar, dass er seit Sommer 2025 Teil der Truppe in Nordrhein-Westfalen ist.

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Panama Pictures / ActionPress Horst Lichter, Moderator

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator