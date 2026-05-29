Bares für Rares: Verkäuferin scheitert mit Billigkreuz

Für Ursula Hak-Farmulak endete ein Auftritt bei Bares für Rares jüngst mit einer großen Enttäuschung. Die Verkäuferin brachte ein silbernes Kreuz in die ZDF-Show – ein Geschenk eines Freundes, das sie für ein wertvolles Einzelstück hielt. Expertin Wendela Horz nahm das Schmuckstück genau unter die Lupe und kam dabei zu einem ernüchternden Ergebnis, wie Kino.de schildert: Bei dem Kreuz handelt es sich nicht um ein seltenes Unikat, sondern schlicht um ein Massenprodukt.

Laut der Sachverständigen wurde das Stück zwar in Wien gekauft, stammt aber ursprünglich aus Altötting und wurde dort in größerer Stückzahl maschinell hergestellt. Entstanden ist es in den 1960er-Jahren und wurde lediglich auf alt getrimmt – von einer echten Antiquität also keine Spur. Damit war die Ausgangslage für einen erfolgreichen Verkauf denkbar schlecht. Moderator Horst Lichter (64) zog die Konsequenz und verweigerte Ursula die begehrte Händlerkarte. Für solch ein Massenprodukt könne er diese schlicht nicht herausrücken. Die Verkäuferin musste das Kreuz unverkauft wieder mit nach Hause nehmen. Dennoch gab sie sich kämpferisch: Sie habe noch weitere vermeintliche Raritäten zuhause und wolle mit diesen erneut bei der Show vorstellig werden.

"Bares für Rares" ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Nachmittagsprogramm. Das Konzept der Sendung ist dabei stets gleich geblieben: Verkäufer bringen mitgebrachte Gegenstände zu Experten wie Wendela Horz, die den Wert schätzen. Im Anschluss dürfen die Teilnehmer ihre Ware im Händlerraum feilbieten – sofern Horst Lichter grünes Licht gibt und die Händlerkarte überreicht. Die Sendung läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF, Wiederholungen zeigt ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr.

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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© ZDF/Frank Hempel Wendela Horz, "Bares für Rares"-Expertin

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