Horst Lichter empört sich über Umweltverschmutzung

Eigentlich ist Horst Lichter (64) bekannt für seine gute Laune und sein entspanntes Gemüt – doch jetzt hat der beliebte TV-Koch auf Instagram seinem Ärger freien Lauf gelassen. Auf dem Weg zur Arbeit fuhr er durch einen Wald und stieß dabei auf einen Anblick, der ihn fassungslos machte: Am Waldrand lag ein riesiger Haufen Müll, den jemand dort einfach illegal entsorgt hatte. "Guten Morgen, das ist wunderschön hier im Wald. Ich fahr gerade zur Arbeit, komme hier an und dann sehe ich das hier", sagt er in dem Clip, bevor die Kamera auf den Abfall schwenkt. "Das macht mich nicht nur ärgerlich, das macht mich extremst wütend!", wettert er.

"Ich habe noch nie Leute beschimpft, die etwas verlieren, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen: Möge euch der Blitz beim Scheißen treffen", fügte er ungehalten hinzu. Auch in der Bildunterschrift zu dem Post machte der 64-Jährige seinem Unmut Luft: "Unmöglich und ich bin echt sauer! Warum macht man sowas?" Dabei wies er auch auf die möglichen Konsequenzen für die Tierwelt hin: "Wenn die Wildtiere das fressen, wissen wir alle, was passiert."

Mit seiner Empörung ist Horst, der als Moderator der Trödelsendung Bares für Rares bekannt ist, bei seinen Followern auf große Zustimmung gestoßen. "Ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich solche Fotos sehe. Ich sammle das ganze Jahr über Müll und frage mich immer wieder: Was ist nur mit den Menschen los?", kommentierte eine Followerin den Beitrag. Eine andere Nutzerin befand das Verhalten schlicht für "sowas von rücksichtslos".

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IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

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ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"