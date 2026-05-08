Wie Horst Lichter seine schwerste Krise überlebte

Horst Lichter (64) öffnet sein Herz und spricht über eine der dunkelsten Zeiten seines Lebens: Anfang der neunziger Jahre stand sein geliebtes Restaurant "Oldiethek" vor dem Aus, während sich die Schulden türmten und das Finanzamt Summen forderte, die er nicht mehr aufbringen konnte. In einem aktuellen Gespräch mit der Zeitung Zeit erinnert sich der Bares für Rares-Liebling an diese Phase voller Existenzangst, in der ihn auf dem Motorrad ein lebensgefährlicher Gedanke überkam. Anstatt weiterzumachen wie bisher, stellte der Moderator damals alles infrage – seine Zukunft, seine Verantwortung und sogar sein eigenes Leben. Doch mitten in dieser Ausweglosigkeit traf Horst eine Entscheidung, die alles verändern sollte.

"Ich war nicht nur platt, ich war plattplatt", erinnert sich Horst an jene Zeit, in der die wirtschaftliche Katastrophe begann. Ein Vertrauter hinterging die "Oldiethek", der TV-Star stürzte in ein Loch voller Schulden und lief Gefahr, alles zu verlieren. In dieser Situation raste er mit dem Motorrad durch die Eifel und spielte kurz mit dem Gedanken, ein Unfall könne all seine finanziellen Sorgen scheinbar "lösen". "Wenn du jetzt verunfallst, so war meine Idee, hast du eine Lebensversicherung. Dann merkt kein Schwein was von deinen finanziellen Problemen, und es sagen alle: Oh Gott, der Arme", schilderte er diesen Tiefpunkt im Interview. Doch er bremste, hielt an, zündete sich eine Zigarette an – und entschied sich bewusst dafür, weiterzumachen, zu kämpfen und nicht aufzugeben: "Ich dachte, was würde alle, die vielleicht lachen, am meisten ärgern? Wenn du es schaffst."

Das war der Wendepunkt und für Horst begann ein neuer Lebensabschnitt: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nada sagte der TV-Star den Schulden den Kampf an. Die beiden verkauften alles, was sie nicht unbedingt brauchten, Nada gab ihre Ersparnisse dazu, obwohl unklar war, ob sie das Geld je wiedersehen würde. Sie entließen alle Mitarbeiter und schufteten Tag und Nacht in der "Oldiethek", um das Ruder herumzureißen – was ihnen schließlich auch gelang.

Die "Oldiethek"-Krise war leider nicht der einzige schwere Schicksalsschlag, den Horst in seinem Leben bewältigen musste. Bereits mit 22 Jahren hatte er den Tod seiner ersten Tochter verkraften müssen, die nur sechs Monate nach ihrer Geburt durch plötzlichen Kindstod starb. "Ihr Tod bewegt mich bis heute", erklärte er einmal im Podcast "Mayway". Mit nur 26 Jahren verlor er zudem seinen Vater und erlitt noch vor seinem 30. Geburtstag zwei schwere gesundheitliche Zusammenbrüche. All diese Erfahrungen haben ihn letztlich zu dem Mann gemacht, der er heute ist – und der laut eigener Aussage vor allem eines wollte: "Ich wollte leben. Ich wollte auch wieder lachen."

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Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Horst Lichter, TV-Star

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Getty Images Horst Lichter im Januar 2019

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Getty Images Horst Lichter, TV-Persönlichkeit

Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada