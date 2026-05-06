Ups: "Bares für Rares"-Händler scheitern an Oldtimer-Verkauf

Normalerweise wechseln bei Bares für Rares Porzellan, Schmuck oder Gemälde den Besitzer – doch Berufskraftfahrer Hermann Niermann aus Essen hatte etwas ganz anderes im Gepäck. Er brachte eine Honda aus dem Baujahr 1979 in die beliebte ZDF-Trödelshow und sorgte damit direkt für Aufsehen. Moderator Horst Lichter (64) zeigte sich begeistert von dem schicken Zweirad. Auch Experte Sven Deutschmanek (49) war angetan. Er schätzte den Wert des Oldtimers auf 2.500 Euro – damit blieb er zwar um tausend Euro hinter Hermanns Wunschpreis zurück, der Verkäufer nahm die Händlerkarte aber dennoch entgegen.

Im Händlerraum folgte dann die Ernüchterung, denn eine Bieterschlacht blieb aus. Händler Walter "Waldi" Lehnertz war der Einzige, der überhaupt ein Gebot abgab – und das, obwohl er nach eigener Aussage von dem Motorrad schlichtweg keine Ahnung habe. Sein Angebot: 1.000 Euro. Kein anderer Händler wagte sich an das Kraftrad heran, da es im Händlerraum schlicht an Erfahrung mit dem Handel von Motorrädern mangelte. Für diesen Preis wollte Hermann das Gefährt verständlicherweise nicht hergeben, und so verließ er die Show ohne Verkauf.

"Bares für Rares" läuft seit Jahren erfolgreich im ZDF und ist täglich von Montag bis Freitag um 15:05 Uhr zu sehen. Das Konzept ist dabei stets dasselbe: Verkäufer lassen ihre mitgebrachten Objekte von Experten schätzen und versuchen anschließend, im Händlerraum einen möglichst guten Preis zu erzielen. In der Regel sind die anwesenden Händler mit dem jeweiligen Angebot vertraut – doch beim Thema Motorräder stießen sie in dieser Folge offenbar an ihre Grenzen.

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ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

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Instagram / sven.deutschmanek.official Sven Deutschmanek, 2023

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler