The-Ronettes-Sängerin Nedra Talley Ross (80) ist gestorben

Die Musikwelt trauert: Nedra Talley Ross (†80), das letzte noch lebende Originalmitglied der legendären Girlgroup The Ronettes, ist tot. Ihre Tochter Nedra K. bestätigte die Nachricht am 26. April in einem berührenden Facebook-Post. "Heute Morgen gegen 8:30 Uhr ist unsere Mutter Nedra Talley Ross zu dem Herrn heimgegangen", schrieb sie und ergänzte: "Sie lag sicher in ihrem eigenen Bett zu Hause, ihre Familie war in ihrer Nähe und sie wusste, dass sie geliebt wird. Danke, Herr." Nedra wurde 80 Jahre alt. Auch die Band selbst meldete sich auf Social Media zu Wort: "Mit schwerem Herzen teilen wir die Nachricht vom Tod von Nedra Talley Ross. Sie war ein Licht für alle, die sie kannten und liebten."

Nedra gründete The Ronettes gemeinsam mit ihren Cousinen Ronnie Spector (†78) und Estelle Bennett. Die drei Frauen, bekannt für ihre markanten Hochsteckfrisuren und unverwechselbaren Harmonien, wurden in den 1960er Jahren zu einer der prägendsten Gruppen der Popgeschichte. Nach ihrer Entdeckung durch Produzent Phil Spector veröffentlichten sie 1963 ihre Debütsingle "Be My Baby", die bis auf Platz zwei der Billboard-Charts kletterte und bis heute als einer der bedeutendsten Songs seiner Ära gilt. Gemeinsam mit Phil Spector entwickelten sie die sogenannte "Wall of Sound"-Technik – ein orchestraler, vielschichtiger Produktionsstil, der die Zukunft der Popmusik nachhaltig beeinflusste. 1966 eröffneten sie zudem die letzte Welttournee der Beatles.

"Be My Baby" begeisterte neben den Fans auch zahlreiche Künstler, darunter Brian Wilson, der den Song als eine seiner größten Inspirationen bezeichnete. Regisseur Martin Scorsese (83) setzte ihn wirkungsvoll in Filmen wie "Mean Streets" ein. Für ihr Lebenswerk wurden The Ronettes in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das Statement der Band würdigt Nedras Beitrag mit den Worten: "Nedras Stimme, Stil und Geist haben dazu beigetragen, einen Sound zu definieren, der die Musik verändern sollte. Ihr Beitrag zur Geschichte der Gruppe und ihr prägender Einfluss werden für immer bestehen bleiben." Nedra hinterlässt eine Gruppe, deren beide anderen Mitglieder ihr bereits vorausgegangen sind: Estelle starb 2009, Ronnie folgte 2022.

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Getty Images Nedra Talley von den Ronettes mit ihrer Auszeichnung bei der Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2007 in New York

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Getty Images Die Ronettes in Großbritannien, 11. Januar 1964: Veronica Bennett, Nedra Talley und Estelle Bennett

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