Krise? Jessica Biel stellte Justin laut Insider Ultimatum

Steckt die Ehe von Jessica Biel und Justin Timberlake (45) in einer ernsthaften Krise? Laut Insidern, die gegenüber der Daily Mail ausgepackt haben, soll die Schauspielerin ihrem Mann ein Ultimatum gestellt haben: "Ändere dich, oder ich gehe." Seit der Veröffentlichung des Bodycam-Videos von Justins Trunkenheitsfahrt aus dem Jahr 2024 und weiteren öffentlichen Peinlichkeiten soll Jessica am absoluten Limit sein. "Sie hat es satt", ließ ein Insider wissen, der ergänzte: Noch ein weiterer Fehltritt, und die 44-Jährige werde "die Reißleine ziehen."

Auch Justins häufige Abwesenheit setzt Jessica offenbar zu. "Er ist nie zu Hause", klagte der Insider, "sie kümmert sich um alles mit den Kindern und ist es leid, öffentlich in Verlegenheit gebracht zu werden." Ein weiterer Zeuge schilderte der Daily Mail, dass Justin schon immer ein Faible fürs Feiern hatte – angeblich bereits in seinen NSYNC-Zeiten. Auch dass Jessica ihm schon früher Ultimaten gestellt habe, sei kein Novum: Schon vor der Hochzeit soll sie ihm mit Trennung gedroht haben, falls er sich nicht ändere. Trotzdem sei eine Scheidung momentan nicht in Sicht. "Sie liebt ihn sehr und wird immer zu ihm stehen", so der zweite Insider. "Trotz aller Höhen und Tiefen in der Presse wird sie zu ihm und ihrer Beziehung halten."

Justin und Jessica lernten sich 2007 kennen und führten jahrelang eine On-off-Beziehung, bevor sie im Oktober 2012 in Süditalien heirateten. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Silas und Phineas. Nicht zum ersten Mal wird die Ehe der beiden auf eine Probe gestellt: 2019 sorgten Bilder von Justin und seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (36) für Aufruhr, als die beiden bei Dreharbeiten in New Orleans händchenhaltend fotografiert wurden. Justin entschuldigte sich damals öffentlich für sein "erhebliches Versagen im Urteilsvermögen" und bezeichnete sein Verhalten als nicht das eines guten Ehemannes würdig.

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Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

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Imago Justin Timberlakes Polizeifoto nach seiner Festnahme in Sag Harbor wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss

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Getty Images Jessica Biel, Critics' Choice Awards 2026