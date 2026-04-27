Elegant: Salma Hayek zeigt graue Haare auf rotem Teppich

Mit grauen Haaren und einem glamourösen Gucci-Kleid hat Salma Hayek (59) bei den Breakthrough Prize Awards in Kalifornien für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin trug ihre Haare in einem eleganten Chignon mit Seitenscheitel, wobei die silbernen Strähnen ganz bewusst in den Vordergrund rückten. Passend zur edlen Frisur trug sie ein figurbetontes, mit Pailletten besetztes Kleid mit Rüschenkragen und einem zarten Schleppensaum, dazu diamantbesetzte Ohrringe und einen Ring im gleichen Stil. An ihrer Seite zeigte sich ihr Ehemann François-Henri Pinault, mit dem sie am Valentinstag 2009 geheiratet hatte.

Auf Social Media teilte die Schauspielerin Fotos von ihrem Look – und wurde prompt mit Komplimenten überhäuft. "Ich liebe diesen Hauch von Grau, wunderschön. Bitte überdecke ihn nicht", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Diese grauen Haare stehen dir ausnahmslos gut. Sehr schön." Dass Salma ihren natürlichen Haarton zeigt, ist kein Zufall: Gegenüber dem Magazin Allure erklärte sie bereits in der Vergangenheit: "Ich sehe besser aus mit gesundem Haar, das weiß ist." Gefärbt wird nur für Filmrollen.

Gegenüber der New York Times begründete Salma ihre Entscheidung einmal so: "Es ist meine natürliche Farbe und meine natürlichen weißen Haare. Ich möchte nicht damit verbringen, was mir von meiner Jugend bleibt, so zu tun, als wäre ich jünger, und dabei das Leben nicht zu genießen." Diese Haltung überträgt sie auch auf andere Schönheitseingriffe. In einem Gespräch mit Holmes Place betonte sie: "Ich habe kein Botox. Vielleicht ändere ich irgendwann meine Meinung, aber im Moment bin ich damit zufrieden, fünfzig zu sein. Ich fühle mich wohl in meiner Haut."

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Getty Images Salma Hayek bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica, California, am 18. April 2026

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Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

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Instagram / salmahayek Salma Hayek, Hollywoodstar