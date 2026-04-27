"Ein Täter": Georgina Fleur erhebt harte Vorwürfe gegen Sam

Georgina Fleur (36) und Sam Dylan (35) liefern sich im Netz mal wieder eine heftige Auseinandersetzung. Auf Instagram meldete sich Sam zunächst mit einer Story zu Wort, in der er ankündigte, sich nicht mehr zu der Realitydarstellerin äußern zu wollen: "Ich muss mich da auch nicht mehr zu rechtfertigen, ich bin es leid und habe auch nicht so viel Langeweile und Zeit wie sie." Außerdem verwies er auf die Sendung Kampf der RealityAllstars, wo die beiden derzeit aufeinandertreffen: "Ihr werdet schon bei 'Kampf der Reality Allstars' sehen, was passiert." Georgina ließ diese Aussagen nicht auf sich sitzen und schoss scharf zurück – mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Freund.

Die Realitydarstellerin warf Sam in ihrer Instagram-Reaktion vor, sie über Jahre hinweg gestalkt zu haben. "In all den Jahren hatte er extrem viel Zeit, sich mit mir zu beschäftigen, mich zu stalken und Co. Und auf einmal ist er zu feige, sich zu stellen?!", schrieb sie. Zudem beschuldigte sie ihn, mit Fakeprofilen zu kommentieren, Follower gegen sie aufzuhetzen und Interviews zu crashen. Ihr Fazit fiel unmissverständlich aus: "Du warst schon immer ein Täter! Und deine Opferliste ist lang und wird immer länger. Ich geb ein Fuck auf dich und deinen Bullshit und deine Lügen. Du warst und wirst immer nur mein No 1 Fan und Stalker bleiben." Sam selbst hat auf diese Anschuldigungen bislang nicht öffentlich reagiert.

Der Streit zwischen den beiden zieht sich bereits seit Jahren hin. Einst galten Sam und Georgina als enge Freunde, doch das Verhältnis zerbrach – unter anderem, weil Georgina Sam vorwarf, ihre Schwangerschaft öffentlich geleakt zu haben, was dieser stets bestritt. Auch in der aktuellen Staffel von "Kampf der RealityAllstars" kam es bereits zu einem von der Produktion organisierten Gespräch zwischen den beiden, das jedoch offenbar keine dauerhafte Entspannung der Lage gebracht hat.

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Imago / Gartner, Imago Georgina Fleur und Sam Dylan Collage

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RTL Sam Dylan und Georgina Fleur, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Sam Dylan und Georgina Fleur, "Kampf der RealityAllstars"