WhatsApp endgültig löschen: Das möchte Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella (48) gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen – rund drei Millionen Zuschauer verfolgen seine Show im Schnitt. Doch hinter den Kulissen sucht der Moderator und Sänger gerade bewusst nach mehr Ruhe und Entschleunigung im Alltag. Im Podcast "Tutto bene!", den er gemeinsam mit seinem Bruder Stefano betreibt, spricht er nun offen darüber, wie er das erreichen will – und dabei ist er sogar bereit, einen radikalen Schritt zu gehen: WhatsApp von seinem Handy zu schmeißen. Den Messenger habe er bereits ernsthaft in Erwägung gezogen zu löschen. Menschen, die noch klassische SMS nutzen, würde er dafür feiern, so Giovanni im Podcast.

Neben dem digitalen Detox setzt der 48-Jährige auch auf andere Strategien, um dem Stress des Job-Alltags entgegenzuwirken. Feste Familienzeit mit Ehefrau Jana Ina Zarrella (49) und den gemeinsamen Kindern ist für ihn unverhandelbar – entsprechende Termine werden im Familienkalender fest eingetragen und geblockt. Dazu kommt regelmäßiges Krafttraining, das ihm dabei hilft, den Kopf freizubekommen. In seiner Instagram-Story teilte er zuletzt ein Foto aus dem Gym und betonte dabei, wie wichtig Sport für ihn sei und schon immer gewesen sei.

Die Verbindung zum Sport zieht sich durch Giovannis Leben. In seiner Jugend hätte er fast eine Profi-Fußballer-Karriere eingeschlagen: Er spielte beim SSV Reutlingen und beim VfB Stuttgart, ehe ihn ein Scout des AS Rom bei einem Turnier entdeckte. Die Familie zog sogar nach Italien, damit er dort spielen konnte – doch nach einem Jahr und großem Heimweh kehrten sie zurück nach Deutschland, womit seine Fußball-Karriere im Alter von 15 Jahren endete, wie er in der Sendung "Kölner Treff" erzählte. Das Fußball-Gen lebt in der Familie aber weiter: Sein Sohn Gabriel ist seit 2024 in der Jugendabteilung des VfB Stuttgart als Innenverteidiger aktiv.

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ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator

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Podimo Stefano und Giovanni Zarrella

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Stars