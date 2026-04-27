Dieter Wollny gesteht: Er würde "nicht mehr ins TV gehen"

Dieter Wollny (67) meldet sich nach langer Funkstille mit klaren Worten zurück! Auf Instagram stellte sich der einstige TV-Papa jetzt einer ausführlichen Fragerunde seiner Fans und sprach dabei offen über sein heutiges Verhältnis zu Ex-Frau Silvia Wollny (61) und den gemeinsamen Kindern. Während zwischen Silvia, Loredana und Calantha Wollny (25) seit Wochen ein heftiger Familienstreit tobt, bleibt Dieter in seinen Antworten ruhig und knapp. Er genießt inzwischen sein neues Glück mit Ehefrau Marion, die er nach langer Beziehung geheiratet hat, und macht deutlich, dass das Kapitel TV-Karriere für ihn weitgehend abgeschlossen ist.

Bei den Fragen seiner Community dreht sich vieles um den aktuellen Streit innerhalb des Wollny-Clans. Ob er verstehen könne, dass Loredana sich von der Großfamilie distanziert hat, wollte ein Fan wissen. Dieter antwortet darauf mit einem nachdenklichen Satz: "Jeder Mensch sollte den Weg wählen, der einem inneren Frieden bringt." Welcher Weg für seine Tochter richtig sei, könne nur sie selbst herausfinden, betont der ehemalige TV-Star auf Instagram. Auch zu Calantha, die zuletzt in mehreren Interviews mit YouTuber Frank Battermann für Aufsehen sorgte, wird er befragt. Die Enthüllungsclips verfolgt er nach eigener Aussage nicht aktiv, doch er verrät: "Ja, meine Frau schaut sich jedes Interview an." Einen Punkt stellt Dieter besonders klar, als ein Fan nachfragt, ob er Silvia im Fernsehen sieht: "NEIN!!!" Beim Thema Fernsehen zeigt er sich ohnehin sehr entschieden – gefragt, was er heute anders machen würde, meint er schlicht: "Nicht mehr ins Fernsehen gehen."

Dieter war viele Jahre mit Silvia liiert, bevor die Ehe der beiden offiziell geschieden wurde. Während Silvia und die Kinder weiterhin in der Realityshow Die Wollnys im Rampenlicht blieben, zog sich Dieter komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Wochen machte er dann wieder Schlagzeilen, als er seine langjährige Freundin Marion heiratete. Trotz seiner Bekanntheit aus der Sendung, die er vor 14 Jahren verließ, wird er nach eigenen Angaben noch immer regelmäßig auf der Straße erkannt – was er gelassen kommentiert: "Ja, aber das ist ok."

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Hauter,Katrin / ActionPress Dieter Wollny, Ex-Mann von Silvia Wollny

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Imago Silvia Wollny, TV-Star

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RTLZWEI Die Wollnys