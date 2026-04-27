Überraschung: Vivien Wulf ist wohl heimlich Mama geworden

Babyglück im Verborgenen: Schauspielerin Vivien Wulf (32) und ihr Partner David Degen (43) sind wohl heimlich Eltern geworden und starten nun in ihr neues Familienleben. Wie das Schweizer Portal blick.ch berichtet, haben die 32-Jährige und der frühere Fußballprofi am vergangenen Wochenende ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Das Baby soll zwischen dem 25. und 26. April zur Welt gekommen sein. Für David, der heute als Verwaltungsratspräsident des FC Basel tätig ist, geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. Bereits 2024 sprach der Sportler darüber, dass er sich unbedingt Kinder wünsche und der richtige Zeitpunkt dafür bald kommen müsse.

Dass die Neuigkeit viele überrascht, liegt vor allem daran, dass Vivien ihre Schwangerschaft konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat. Weder auf Instagram noch in Interviews gab es zuvor Hinweise auf Nachwuchs. Schon beim öffentlichen Liebes-Outing im Sommer 2025 setzten die beiden auf besondere Diskretion: Das elegante Pärchenfoto auf Instagram kam ohne Bildunterschrift aus, Kommentare waren deaktiviert. Auch jetzt bleiben die beiden bei dieser zurückhaltenden Linie und teilen bisher keine weiteren Details zu ihrem Baby. So genießen die 32-Jährige und der ehemalige Kicker die ersten kostbaren Momente im kleinen Kreis und halten ihr Familienglück vor neugierigen Blicken fern.

Vivien hatte sich in jungen Jahren mit dem Teenie-Film "Rock It!" einen Namen gemacht und war danach in Erfolgsformaten wie Alarm für Cobra 11, Das Traumschiff und Sturm der Liebe zu sehen. Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sie sich bei Franca Lehfeldts (36) "Women On Top"-Events und zeigt dort eine andere Seite von sich, fernab des roten Teppichs. Privat hatte sie bereits einen großen Lebensabschnitt hinter sich: Von 2023 bis 2025 war sie mit Fußballer Alexander Krük verheiratet. Mit David, der nach seiner aktiven Profizeit beim FC Basel eine Funktionärskarriere einschlug, präsentiert sie sich seit einiger Zeit als harmonisches Paar in der Öffentlichkeit – nun scheinbar gekrönt von ihrem ersten gemeinsamen Kind.

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Instagram / david_degen David Degen und Vivien Wulf, Juli 2025

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ARD / Tatiana Huber Vivien Wulf, "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

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Instagram / david_degen David Degen, Sportstar