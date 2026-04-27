Kylie Jenner zeigt riesigen Diamantring bei Mädelsabend

Kylie Jenner (28) hat beim Mädelsabend in West-Hollywood für glitzernde Aufmerksamkeit gesorgt. Die Unternehmerin war zusammen mit Malika Haqq (43) und Yris Palmer im Sushi Park unterwegs und hatte dabei einen auffälligen Diamantring am kleinen Finger der rechten Hand. Der funkelnde Klunker zog alle Blicke auf sich – und Kylie schien sichtlich gut gelaunt, während sie den Schmuck zur Schau stellte. Dazu kombinierte sie ein kurzärmeliges Ledertop mit einer Jeans. Laut dem Magazin Page Six war es kein seltener Anblick: Die Beautymogulin zeigt sich schon seit Jahren mit großen Diamantringen am kleinen Finger.

Tatsächlich ist der markante Pinky-Ring so etwas wie ein Markenzeichen für Kylie. Bereits 2019 war sie mit einem solchen Ring fotografiert worden – damals bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly". Im gleichen Jahr schenkte sie auch ihrer besten Freundin Stassie Karanikolaou einen ähnlichen Klunker. Daraufhin bedankte sich Stassie bei einem Spiel der Los Angeles Clippers auf Instagram mit den Worten: "@kyliejenner, das wäre nicht nötig gewesen." Auch in jüngster Vergangenheit setzte Kylie auf ihren Lieblingsschmuck: beim Gala-Abend des Palm Springs International Film Festivals im Januar sowie bei den Golden Globes 2026, wo sie ganze 100 Karat Diamanten trug, darunter 75-Karat-Ohrringe. Bei den Oscars im März strahlte sie in einem roten Kleid erneut mit dem Pinky-Ring.

Kylie ließ sich bei zahlreichen Award-Shows in diesem Jahr blicken, um ihren Freund Timothée Chalamet (30) zu unterstützen. Der Schauspieler hatte die Influencerin bei seiner Dankesrede bei den Critics Choice Awards öffentlich erwähnt: "Ich möchte meiner Partnerin danken, die seit drei Jahren an meiner Seite ist", sagte er. "Danke für unser Fundament." Die beiden sind seit 2023 ein Paar. Kylie hat außerdem zwei Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Travis Scott: die achtjährige Stormi und den vierjährigen Aire. Gegenüber dem Magazin Vanity Fair sprach sie zuletzt offen darüber, dass sie sich vorstellen kann, in ihren Dreißigern weitere Kinder zu bekommen.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, August 2025

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Getty Images Kylie Jenner and Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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