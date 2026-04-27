"Das will keiner sehen": Anita Latifi bereut TV-Ausraster

Sängerin und Realitystar Anita Latifi (30) rechnet mit ihrer eigenen TV-Vergangenheit ab. In der YouTube-Show "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" spricht sie mit Astrologin Lilo von Kiesenwetter offen über ihre Eskalationen in verschiedenen Formaten. Dabei hält sich Anita nicht zurück und findet klare Worte für ihr früheres Verhalten vor laufender Kamera. Besonders im Fokus: ihre hitzigen Ausraster, die sie heute so nicht mehr sehen will – weder bei sich selbst noch im Fernsehen. Der wichtigste Grund für ihren ehrlichen Rückblick sitzt dabei zu Hause: ihr kleiner Sohn.

Im Gespräch erzählt Anita, dass sie sich ihre Auftritte im Reality-TV im Nachhinein genau angesehen hat – und vieles davon inzwischen anders sieht. "Das, was ich dort gemacht habe, war völliger Bullshit, um ehrlich zu sein", sagt sie in der YouTube-Sendung. Verantwortung schiebt sie dabei niemand anderem zu: "Ich schieb' das auf mich selber. Ich war einfach in dem Zeitpunkt dumm." Vor allem mit Blick auf ihr Kind möchte die Sängerin heute andere Seiten von sich zeigen. "Ich muss ein Vorbild für mein Kind sein und ich hab keine Lust, nochmal in eine Show zu gehen und so auszurasten, das will keiner sehen", betont sie. Gleichzeitig beschäftigt sie eine Frage, die sie in der Show laut ausspricht: "Wird mein Sohn später stolz auf mich sein oder wird er enttäuscht sein über meine TV-Ausraster?"

Privat steht für Anita inzwischen offenbar ihre Rolle als Mutter an erster Stelle. Ihr Sohn ist für die Musikerin zum wichtigsten Antrieb geworden, ihren Alltag bewusster zu gestalten und auch berufliche Entscheidungen genauer abzuwägen. Gleichzeitig bleibt die gebürtige Realitypersönlichkeit der TV-Welt treu und nutzt ihre Reichweite, um offener über ihre Erfahrungen zu sprechen. In der Szene ist sie mit anderen Realitygesichtern vernetzt, die aktuell ebenfalls große Schritte in ihrem Privatleben gehen – etwa Kolleginnen, die Verlobungen oder Familienzuwachs feiern. Für Anita scheint vor allem entscheidend zu sein, wie sich Ruhm, TV-Karriere und Familienleben miteinander vereinbaren lassen und welches Bild ihr Kind eines Tages von seiner Mutter haben wird.

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Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Reality-Bekanntheit

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Instagram / anitalatifi Anita Latifi mit ihrem Sohn

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ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Anita Latifi, Rapperin

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