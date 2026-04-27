Oliver Welkes Witz: Howard Carpendale zeigt sich empört

Howard Carpendale (80) hat sich via Instagram mit deutlichen Worten gegen einen Witz aus der ZDF-Satiresendung "heute show" gewehrt. Moderator Oliver Welke (59) hatte in der Ausgabe vom 24. April einen Gag für einen Pflegeroboter vorgeschlagen, der "altersgerecht" sein sollte: "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert." Während das Studiopublikum lachte, war der 80-jährige Schlagersänger alles andere als amüsiert und wandte sich mit einem Video in seiner Instagram-Story direkt an den Moderator: "Oliver Welke. Ich heiße Howard Carpendale. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können."

Dann stellte er die Frage, die seitdem für Aufsehen sorgt: "Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir? Hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?" Den Witz selbst bezeichnete er als "uralt" und richtete einen Seitenhieb an Welkes Team: "Rede mit deinen Schreiblingen, die haben keine Ahnung." Außerdem forderte der Sänger Welke auf, eines seiner Konzerte zu besuchen: "Komm mal vorbei, ich bring' dir ein bisschen bei, was Empathie heißt." Und er machte deutlich, dass er die Angelegenheit nicht einfach auf sich beruhen lassen werde: "Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir. Bis du sagst: 'Es tut mir echt leid', gibt's zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen."

Unterstützung erhielt er von seinem Sohn Wayne Carpendale (49), der das Video auf Instagram teilte und kommentierte: "Deswegen lieb' ich meinen Dad. Für das, was er ist. Nicht für das, was er sein will. Schäm dich, Oliver." In einem weiteren Kommentar ergänzte der Schauspieler: "Satire schlägt nach oben. Sonst ist sie einfach nur armselig." Unter den Posts empörten sich zahlreiche Fans über den Witz. Von Oliver Welke oder der "heute show" gab es bislang keine Reaktion. Howard ist seit über sechs Jahrzehnten auf der Bühne und zählt zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Howard Carpendale und Oliver Welke

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Getty Images Howard Carpendale, August 2025

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Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Vater Howard Carpendale, 2023