Missbrauchsvorwürfe: Scott Baio schießt gegen Nicole Eggert

Der jahrelange Konflikt zwischen Scott Baio (65) und seiner ehemaligen Kollegin Nicole Eggert (54) sorgt nun erneut für Wirbel. In einem aktuellen Podcast-Gespräch mit Arroyo Grande meldete sich der Schauspieler, bekannt aus der US-Serie "Happy Days", erneut zu den Missbrauchsvorwürfen zu Wort, die die Schauspielerin gegen ihn erhoben hat. Dabei beteuerte er laut Just Jared nicht nur seine Unschuld, sondern richtete auch scharfe Worte gegen Nicole persönlich: "Ich hoffe, es geht ihr elend, denn was sie mir und meiner Familie angetan hat, war skrupellos."

Scott bestreitet die Vorwürfe vehement und verweist auf fünf Lügendetektortests, die er nach eigenen Angaben bestanden haben soll. Laut Just Jared erklärte er zudem, hinter den Anschuldigungen stecke eine gezielte Verschwörung gegen ihn. "Ich habe aus guter Quelle erfahren, dass es ums Geld ging", behauptete er und fügte hinzu, diese Information stamme von jemandem, "der am Tisch saß, als diese Verschwörung ausgeheckt wurde." Scott glaubt, die Kampagne gegen ihn sei ins Rollen gekommen, nachdem er 2016 auf dem Republikanischen Nationalkonvent gesprochen hatte und Gerüchte aufkamen, er könne in die Politik wechseln.

Anfang 2018 machte Nicole ihre Vorwürfe in der NBC-Sendung "Today" öffentlich und sorgte damit für großes Aufsehen. Sie beschuldigte Scott, sie im Alter von 14 Jahren "mehr als zehn Mal" sexuell missbraucht zu haben. Beide standen damals für die Serie "Charles in Charge" gemeinsam vor der Kamera. Auch Co-Star Alexander Polinsky erhob schwere Anschuldigungen, sprach von einem "toxischen Umfeld", verbalen Attacken und körperlichen Übergriffen. Zudem erklärte er, Scotts unangemessenes Verhalten gegenüber Nicole beobachtet zu haben. Wie Just Jared berichtet, brachte Nicole die Vorwürfe zwar zur Anzeige, doch zu einem Gerichtsprozess kam es nie.

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Jesse Grant/Getty Images for Clear Channel Scott Baio beim Jingle Ball 2013

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Imago Nicole Eggert bei "The Brave and the Rescued" in Los Angeles, Januar 2026

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United Archives GmbH/ Action Press Nicole Eggert in den 90ern

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