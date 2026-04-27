Oliver Welke reagiert auf Ausraster von Howard Carpendale

Oliver Welke (59) hat auf die scharfe Kritik von Howard Carpendale (80) reagiert – aber eine Entschuldigung sucht man in seiner Stellungnahme vergeblich. Gegenüber Bild erklärte Oliver: "Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen – hat ja auch geklappt." Der "heute show"-Moderator hatte in der Sendung vom 24. April einen Witz über das ältere Publikum des Schlagersängers gemacht.

In der Sendung machte Oliver einen Witz, der auf Howards Konzertpublikum abzielte: "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert." Der Schlagerstar forderte daraufhin in einem Instagram-Video eine Entschuldigung und drohte, die Sache weiter zu verfolgen. Einen kleinen Seitenhieb auf Howards Forderung, er solle doch selbst einmal bei einem seiner Konzerte vorbeischauen, ließ Oliver sich nicht nehmen: "Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen", sagte er zu Bild. Auch Howards Sohn Wayne Carpendale (49) stellte sich hinter seinen Vater und schrieb auf Instagram: "Schäm dich, Oliver."

Howard hatte in seinem Statement zuvor betont, in den vergangenen vier Wochen rund 150.000 Menschen bei seinen Konzerten begrüßt zu haben – die Besucher seien "sehr feine Leute". Musikalisch läuft es für den Sänger ohnehin gerade rund: Kurz nach seinem 80. Geburtstag im Januar erklomm Howard mit seinem Album "Zeitlos" zum ersten Mal in seiner über 60-jährigen Bühnenkarriere Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Oliver Welke, Howard Carpendale

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Getty Images Moderator Oliver Welke

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Getty Images Howard Carpendale, 2020