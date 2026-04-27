Mark Medlock bestätigt Bühnen-Comeback und neues Album

Nach über einem Jahrzehnt Pause kehrt Mark Medlock (47) auf die Bühne zurück – und das Netz dreht durch. Sein Manager Markus Krampe verkündete die Rückkehr des 47-Jährigen offiziell via Instagram. "Jetzt darf ich's euch endlich verraten. Ich bin unheimlich stolz darauf, diesen unfassbar talentierten Sonnenschein nach über einem Jahrzehnt wieder auf Deutschlands Bühnen zurückzubringen [...] Ich freue mich auf die gemeinsame Reise", schrieb der 55-Jährige. Der überwältigende Zuspruch der Fans ließ auch Mark selbst nicht kalt. Mit einem strahlenden Selfie aus dem Auto meldete er sich anschließend persönlich zu Wort. "Erstmal alles verdauen und einkaufen gehen. Ihr seid alle total irre. Hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen freuen, dass ich wieder auf die Bühne gehe", so der Sänger.

Neben dem Bühnen-Comeback ist auch ein neues Album in Arbeit. Statt eines vollen Tourplans setzt Mark diesmal bewusst auf ausgewählte Festival-Auftritte. Gegenüber der Bild erklärte er: "Ich werde nun viel bewusster mit meiner Energie und mir umgehen. Ich werde nicht mehr alles mitmachen, nur weil es möglich ist und andere Menschen das wollen." Und weiter: "Diesmal möchte ich die Dinge mit Bedacht angehen. Schritt für Schritt, mit Gefühl und mit einer klaren Haltung." Sein Manager Markus Krampe übernimmt dabei die Koordination der Bühnenauftritte, während ein neuer Produzent für das musikalische Ergebnis verantwortlich ist, wie RTL berichtet.

Eine Person wird bei diesem neuen Kapitel allerdings nicht mehr dabei sein: Dieter Bohlen (72). Der Pop-Titan hatte Mark einst zum Star gemacht, doch nach einer gemeinsamen Arbeit bis 2011 trennten sich die beiden einvernehmlich. "Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu Dieter", sagte Mark gegenüber Bild, blickt aber ohne Bitterkeit zurück und beschreibt die gemeinsame Zeit als intensiv und erfolgreich. Mark hatte 2007 die vierte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen und landete danach mehrere Nummer-eins-Hits. Nach verschiedenen Skandalen zog sich der gebürtige Frankfurter jedoch aus dem Showgeschäft zurück und baute sich auf Sylt ein Leben als Privatier auf – unter anderem als Maler.

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Getty Images Mark Medlock, Musiker

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Thomas Niedermueller / Freier Fotograf / Getty Images Mark Medlock auf der Bühne

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Getty Images Mark Medlock und Dieter Bohlen bei einem Auftritt im Juni 2007