Details verraten: Menowin Fröhlich wird zum neunten Mal Papa

Doppeltes Glück für Menowin Fröhlich (38): Ausgerechnet an dem Abend, an dem der Sänger in der ersten Liveshow von DSDS auf der großen Bühne steht, verkündet er eine herzerwärmende Nachricht. Er und seine Partnerin Ronja erwarten gemeinsam ein Baby. Im RTL-Interview strahlte der Sänger über das ganze Gesicht, als er die frohe Botschaft teilte: "Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!" Dabei handelt es sich laut dem Musiker um ein absolutes Wunschkind.

Doch damit nicht genug: Der 38-Jährige ließ sich auch weitere Details zur bevorstehenden Geburt entlocken. Bei dem Baby handelt es sich um ein Mädchen. Die Kleine soll den Namen Mavie-Soleyn tragen und im August das Licht der Welt erblicken. "Wir freuen uns tierisch darauf", betonte der werdende Vater. "Es fühlt sich schon richtig gut an." Mit Mavie-Soleyn wird Menowin zum insgesamt neunten Mal Vater. Heute Abend, am 28. April, steht er ab 20.15 Uhr bei RTL in der ersten von drei Liveshows im Rampenlicht – ein Tag der Extreme zwischen Lampenfieber und Vorfreude auf das neue Familienmitglied.

Menowin ist bereits mehrfacher Vater: Drei Kinder stammen aus einer früheren Beziehung, fünf weitere aus seiner Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Şenay Ak (35). Vor einer Woche sorgte er für mächtig Wirbel: Seine 17-jährige Tochter Jiepen scheiterte beim DSDS-Casting, doch kurz danach durfte Menowin selbst vor der Jury auftreten und bekam direkt ein Ticket für die nächste Runde. In den sozialen Netzwerken kochte die Stimmung hoch. Auf X schrieben Zuschauer Sätze wie: "Menowin hatte schon seine Chance. Ich finde, das musste jetzt nicht sein."

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich und Jiepen, DSDS 2026