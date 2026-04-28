Genitalien entblößt: Katy Perrys Ex-Co-Star erhebt Vorwürfe

Katy Perry (41) sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Josh Kloss, der 2010 in ihrem Musikvideo zu "Teenage Dream" ihren Liebespartner spielte, behauptet gegenüber Page Six, dass die Sängerin ihm bei einer Geburtstagsparty im Jahr 2012 die Hose sowie die Unterhose heruntergezogen habe – sodass seine Genitalien vor anderen Partygästen sichtbar gewesen seien. In dem Interview beschreibt er, wie er damals erschrocken reagiert habe. "Was zur Hölle machst du da?", habe er zu ihr gesagt. Katy soll daraufhin gelacht haben. Josh erklärt, er habe seitdem unter einem stillen Trauma gelitten.

Das Model schildert, dass er auf der Party von einem Freund der Sängerin zu einer Nachparty eingeladen worden sei, weil Katy "mit ihm sprechen wollte". Er sei trotz seines Ärgers hingegangen, die beiden seien aber von ihren jeweiligen Freunden weggezogen worden, bevor es zu einem richtigen Gespräch gekommen sei. Josh habe sich eine Entschuldigung erhofft – die laut ihm jedoch nie eintraf. Mit seinen Anschuldigungen war er erstmals im August 2019 an die Öffentlichkeit gegangen. Damals sei er von manchen Fans belächelt worden, die fanden, er solle sich "glücklich schätzen". "Sie hat mich vor ihren engsten Vertrauten auf die schlimmste Art abgewertet und erniedrigt. Warum sollte ich dankbar dafür sein?", so Josh gegenüber Page Six. Auch jetzt beschäftigt ihn vor allem, dass ihm nicht alle glauben: "Opfer werden nicht geglaubt."

Die neuen Aussagen von Josh fallen in eine Zeit, in der Katy ohnehin in der Kritik steht. Die Schauspielerin Ruby Rose (40) hatte der Sängerin Anfang April öffentlich vorgeworfen, sie im Jahr 2010 in einem Nachtclub in Melbourne sexuell missbraucht zu haben. Katys Sprecherin wies diese Vorwürfe als "kategorisch falsch" und "gefährliche, rücksichtslose Lügen" zurück. Australische Behörden bestätigten jedoch, dass die Polizei in Victoria den Fall offiziell untersucht. Seitdem hat sich Katy weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

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Getty Images Katy Perry, Sängerin

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Instagram / joshklosspersonal Josh Kloss, Model

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Getty Images Ruby Rose bei der Premiere von "2:22 - A Ghost Story" in Melbourne