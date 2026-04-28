Strafbefehl nach Autocrash: Gigi muss hohe Geldstrafe zahlen

Realitystar Luigi Birofio (26) muss nach seinem schweren Autobahn-Crash auf der A81 nun offiziell blechen: Gegen den Realitystar wurde ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung erlassen, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von Bild bestätigt. Bei dem Unfall im vergangenen Sommer nahe Heilbronn wurden zwei Menschen verletzt, für deren Verletzungen Gigi strafrechtlich verantwortlich gemacht wird. Neben ihm im Sportwagen saß damals sein Reality-Kollege Yasin Mohamed (34). Die beiden waren mit Gigis teurer Corvette unterwegs, als es zu dem heftigen Crash mit mehreren Fahrzeugen kam.

Konkret wurde gegen Luigi eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen verhängt. Wie hoch der Tagessatz ausfällt, richtet sich nach seinem Einkommen, eine endgültige Entscheidung dazu steht dem Gericht zufolge aber noch aus. Klar ist: Gigi soll für seine TV-Projekte und Clubauftritte gut verdienen, die Summe dürfte sich also auf mehrere tausend Euro belaufen. Und damit ist es nicht getan: Gegenüber dem Newsportal erklärt der Realitystar, dass er zusätzlich 25.000 Euro an die Geschädigten zahlen müsse – offenbar als Schadensersatz und unabhängig von der eigentlichen Geldstrafe. Beim Unfall im August 2025, an einem regnerischen Tag, verlor Luigi nach einem Ausweichmanöver in einer Kurve die Kontrolle über seine rund 135.000 Euro teure Corvette, touchierte zunächst einen VW Passat und kollidierte dadurch mit insgesamt drei Fahrzeugen. Nach Informationen der Zeitung erlitten ein 52-jähriger Fahrer und die Beifahrerin eines weiteren Autos leichte Verletzungen, Luigi und Yasin blieben unverletzt.

Yasin schilderte später, wie sehr ihn der Crash mitgenommen hat, und betonte, wie stark ihn das Erlebnis im Alltag geprägt habe. Luigi selbst nannte damals im Gespräch mit Bild Aquaplaning als Ursache und erklärte, das Fahrzeug habe bei starkem Regen die Haftung verloren. Laut den zuständigen Behörden soll der Realitystar auf der nassen Fahrbahn jedoch zu schnell unterwegs gewesen sein, die Polizei ermittelte deshalb wegen fahrlässiger Körperverletzung, überhöhter Geschwindigkeit und eines Verstoßes gegen die Anschnallpflicht als Ordnungswidrigkeit.

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Imago Luigi Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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IMAGO / BREUEL-BILD Yasin Mohamed und Gigi Birofio, 2024

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Instagram / gigibirofio Yasin Mohamed und Gigi Birofio, Realitystars