"Lange gewehrt": Elena Uhlig muss die Abnehmspritze nehmen

Elena Uhlig (50) greift jetzt zur Abnehmspritze – und hat dafür einen klaren medizinischen Grund. In einem Video auf Facebook teilte die Schauspielerin ihren knapp 500.000 Followern offen mit, dass sie derzeit 94,9 Kilogramm wiege und das Präparat künftig einmal pro Woche selbst spritzen werde. Hinter der Entscheidung stecken zwei gesundheitliche Probleme: Elena leidet unter einer entzündeten Sehne am Fuß und hat außerdem einen gebrochenen Bauchnabel – beides muss operiert werden. Ihre Ärzte haben ihr geraten, zunächst zwölf Kilogramm abzunehmen, bevor ein Eingriff möglich ist.

Dabei betont die 50-Jährige, dass sie keineswegs unzufrieden mit ihrem Körper sei. Hungern wolle sie für die Abnahme aber auf keinen Fall. "Ich habe so viele Diäten in meinem Leben für diesen Beruf gemacht. Ich mache das nicht mehr", sagte sie in dem Video. Trotzdem fiel ihr die Entscheidung nicht leicht: "Ich habe mich lange davor gewehrt, [...] weil das ja ein bisschen verpönt ist", erklärte Elena. Ihren Followern verspricht sie nun wöchentliche Updates. "Mir ist es wichtig, transparent zu sein und euch ehrlich mitzunehmen, was bei mir gerade passiert", schrieb sie dazu. Unter dem Beitrag mischten sich zustimmende und kritische Reaktionen. Moderatorin Marlene Lufen (55) von "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zeigte sich solidarisch: "Du machst einfach das, was gut für dich ist, liebe Elena! Wer sollte was dagegen haben? Liebe geht raus zu dir!" Andere Kommentatoren zeigten sich hingegen enttäuscht und sahen in der Abnehmspritze einen zu einfachen Weg.

Vor zwei Jahren ging Elena mit dem Thema Bodyshaming schon einmal offensiv um. Damals reagierte sie auf Instagram zusammen mit Louisa Dellert auf einen fiesen Kommentar. Zu sehen war ein Screenshot mit den Worten "Boah, bist du fett geworden". Statt sich kleinmachen zu lassen, zeigten sich die beiden selbstbewusst im Bikini und machten klar: Diese Sprüche prallen an ihnen ab. Auch damals betonte Elena, dass sie nicht länger nach fremden Schönheitsregeln leben wollte. In einem Interview mit Bild sagte sie: "Ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Diäten zu machen. Mein Körper hat inzwischen sein Idealgewicht gefunden, weil ich irgendwann aufgehört habe, damit zu hadern."

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Getty Images Elena Uhlig, Oktober 2024

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Getty Images Elena Uhlig im November 2023

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Instagram / elena_uhlig Louisa Dellert und Elena Uhlig im Bikini