Koch-Clip nach Kinn-OP: Leyla Heiter wehrt sich gegen Kritik

Leyla Heiter (29) hält nach ihrer Kinn-OP nicht hinterm Berg: Die Realitybekanntheit meldet sich jetzt auf Social Media mit einer klaren Ansage an ihre Community. Nachdem sie kurz nach dem Eingriff ein Kochvideo mit dickem Kopfverband und geschwollenem Gesicht postete und dafür einen regelrechten Kommentar-Sturm kassierte, macht die Influencerin jetzt deutlich, wie sie zu der Kritik steht. In ihrem Instagram-Channel betont Leyla, dass ihr die negativen Reaktionen egal sind und sie sich von den Vorwürfen, ein falsches Vorbild zu sein, nicht verunsichern lässt. Die 29-Jährige stellt klar, dass sie selbst entscheidet, welche Eingriffe sie machen lässt und wie offen sie damit umgeht.

In einer ausführlichen Ansprache auf ihrem Channel findet Leyla deutliche Worte. "Ehrlich gesagt juckt mich das null, was man von mir hält, weil ich einen Eingriff hatte. Und nach einer Meinung habe ich auch nicht gefragt. Ich bin 29 Jahre alt und kann und werde selbst entscheiden, was ich wann mit mir und meinem Körper mache. Wenn ich es will, mache ich es", stellt sie klar und macht damit deutlich, dass sie sich von den Kommentaren nicht einschüchtern lässt. Außerdem wundert sich der Realitystar darüber, wie sehr andere sich an ihrem Körper stören: "Verstehe nicht, wieso das so triggert, was andere Menschen mit ihrem Körper machen. Manche tun ja glatt so, als hätte ich über Nacht an denen rumgeschnippelt." Sie erklärt weiter, dass sie den Eingriff nicht verheimlichen wollte: "Weil man es sowieso sehen wird, also was soll ich lügen? Ich sage ja nicht: Lasst euch operieren. Ich teile mein Leben mit euch, und da gehört eben nicht nur Glitzer und hihi dazu. Ihr wollt alle mehr Realness, bekommt ihr sie, schmeckt es aber auch nicht, ne?", so Leyla bei Instagram.

Leyla, die auch unter ihrem früheren Namen Leyla Lahouar bekannt ist, wurde durch ihre Auftritte im Reality-TV einem breiteren Publikum bekannt. In den sozialen Medien teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – und dazu gehören auch Beauty-Eingriffe, über die sie offen spricht. Ihr Kochvideo kurz nach der Kinn-OP war in diesem Zusammenhang nicht ihr erster unverblümter Moment vor der Kamera. Kritiker hatten ihr vorgeworfen, mit ihrer Reichweite einen fragwürdigen Umgang mit Schönheitsoperationen vorzuleben und diesen zu normalisieren.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, influencerin

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, April 2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin