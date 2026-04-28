Starke Schmerzen: Alessia Herren teilt ihren Geburtsbericht

Rund sechs Tage nach dem errechneten Geburtstermin ist Alessia Herren (24) zum zweiten Mal Mutter geworden – ihr Sohn kam am 21. April 2026 um 11:44 Uhr gesund zur Welt. Jetzt meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram mit einem ausführlichen Geburtsbericht zurück und lässt ihre Fans die emotionalen Stunden hautnah miterleben. Dabei schildert sie eine turbulente Nacht: "Eine Stunde nach meinem letzten Post habe ich Stück für Stück Fruchtwasser verloren. Gegen drei Uhr fingen meine ersten Wehen an." Um 4:30 Uhr fuhr sie dann ins Krankenhaus – an ihrer Seite ihr Partner Can und ihre Mutter.

Im Kreißsaal wurden die Schmerzen schließlich so intensiv, dass Alessia gegen sieben Uhr eine Periduralanästhesie (PDA) bekam. Zunächst brachte die Spritze die erhoffte Erleichterung. "Als ich die PDA bekommen habe, habe ich wirklich nichts mehr gespürt. Zwischendurch hatte ich immer wieder nur einen leichten Druck am Popo", schreibt sie. Doch kurz vor der Geburt änderte sich das schlagartig. "Als es dann richtig losging, dachte ich wirklich, die PDA wirkt nicht mehr... ich bin vor Schmerzen gestorben. Es war definitiv schmerzhafter als bei der ersten Geburt", schildert Alessia. Mit der Ankunft ihres Sohnes seien in diesem Moment jedoch alle Schmerzen wie vergessen gewesen.

Erst gestern hatte die 24-Jährige ihre Fans mit der besonderen Nachricht überrascht: Ihr Sohn ist auf der Welt. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb sie: "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt." Dazu teilte die Tochter von Willi Herren (†45) ein Schwarz-Weiß-Video, das ihren Neugeborenen in einem groben Strickpullover auf einer kuscheligen Decke zeigte. Das Gesicht blieb dabei bewusst verborgen. Stattdessen standen die Hände im Mittelpunkt: Alessias Hand, Cans Hand und die ihres erstgeborenen Kindes.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

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Imago Alessia Herren und ihr Ehemann Can Nitkewitz bei der Premiere von "Couple Challenge", Januar 2026